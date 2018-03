Alemania.- Descubren el papel clave de una molécula en la actitud maternal

Investigadores de la Universidad de Regensburg en Alemania han descubierto que la vasopresina juega un papel clave en el desarrollo de la conducta maternal. Los resultados del estudio se publican esta semana en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

La oxitocina, una hormona de los mamíferos asociada con la lactancia y la conducta maternal, ha tenido un lugar clave en el desarrollo del vínculo entre madre e hijo. Los investigadores, dirigidos por Oliver Bosch y Inga Neumann, informan ahora de que la vasopresina, un componente químico relacionado con la oxitocina, regula mejor las conductas maternales y que el bloqueo de los efectos de este neuropéptido disminuye el cuidado maternal.

Los científicos descubrieron que el bloqueo del receptor V1a de la vasopresina con un antagonista disminuía en gran medida los distintos niveles intrínsecos de la conducta maternal en ratas, como la postura de espalda arqueada para la lactancia y el contacto directo con las crías.

Además, los investigadores muestran que la administración intracerebral a largo plazo de vasopresina aumentó la postura de espalda arqueada para la lactancia en comparación con la oxitocina. Este menor cuidado materno recibido de las madres condujo a los machos de la camada a una mayor emotividad en la vida adulta y a interacciones sociales defectuosas.

Los autores validaron sus descubrimientos en ratas criadas para desarrollar una ansiedad elevada, que tienen un nivel elevado de vasopresina determinado genéticamente, al bloquear los receptores V1a y reducirse así sus niveles elevados de cuidado maternal.

Según los investigadores, estos descubrimientos proporcionan evidencias directas de un papel clave de la vasopresina en la regulación de una conducta social importante en las hembras.