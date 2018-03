Expertos señalan que las farmacéuticas usarán procesos virtuales de I+D para aumentar su capacidad de innovación

27/10/2008 - 16:53

Para el año 2020 los procesos de I+D de las compañías farmacéuticas se podrán reducir en dos terceras partes, las tasas de éxito podrán aumentar enormemente, y los costes de ensayos clínicos podrían reducirse sustancialmente, según el informe publicado por PricewaterhouseCoopers, titulado 'Pharma 2020: Virtual I+D, which path will you take?', informó hoy en un comunicado la entidad.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El socio responsable del sector farmacéutico de PricewaterhouseCoopers, Josep Solé, indicó que para permanecer a la vanguardia de la investigación médica, ayudar a los pacientes a tener vidas más saludables y conseguir los esperados retornos para los accionistas, el sector necesita conseguir procesos que permitan poner en el mercado nuevas moléculas de una forma mucho más rápida y predictiva de sus efectos antes de su utilización por los seres humanos".

En este sentido, señaló que "como sociedad no se puede ahogar y no dar el adecuado retorno a las inversiones realizadas por la industria farmacéutica en I+D, una preocupación que debe estar en primer lugar en la agenda socio-política. Tenemos que afrontar la cuestión de que si el sector farmacéutico ya no es financieramente capaz de ello, hay que preguntarse quién producirá los medicamentos del futuro", subrayó.

Según el informe, el denominado "hombre virtual" podría desarrollarse a partir de la configuración adecuada para estos procesos de I+D de las tecnologías existentes, integrándolas a través de nuevas formas. De esta manera, modelos virtuales del corazón, de otros órganos, sistemas celulares y de arquitectura muscular y del esqueleto pueden ser utilizadas para simular los efectos fisiológicos de la interacción de fármacos específicos y así poder determinar cuáles influyen en el curso de una enfermedad.

En este sentido, destacaron que algunas empresas que utilizan la tecnología para simular procesos virtuales han reducido los ensayos clínicos en un 40 por ciento y en dos tercios el número de pacientes requeridos.

Además, apuntaron que el conocimiento en profundidad del cuerpo humano y de la fisiopatología de la enfermedad se generará a través de una red de investigación fruto de la colaboración de las empresas farmacéuticas, instituciones académicas, de centros de investigación independientes, de proveedores de tecnologías de la información (IT), de los reguladores de la industria, de los financiadores de los sistemas sanitarios y de los agentes de dichos sistemas.

Asimismo, señalaron que por primera vez el sector farmacéutico tendrá que considerar la posibilidad de compartir la propiedad intelectual (IP) con otras entidades o centros de investigación y potencialmente con nuevos operadores como los proveedores de IT.