Madrid.-AMPL.-CCOO denuncia el cese de la jefa de equipo de Admisión de Urgencias del H. Severo Ochoa de Leganés

27/10/2008 - 17:13

El Hospital dice que este puesto es de libre designación y que la afectada sigue ejerciendo sus funciones en el centro

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

CC.OO. denunció hoy el cese de la jefa del equipo de Admisión de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, y criticaron que "no responde a razones objetivas relacionadas con el funcionamiento del servicio".

"No existen quejas del personal a su cargo", afirmaron desde CC.OO., quienes indicaron que "no hay reclamaciones ni de usuarios, ni de pacientes ni de otro personal, respecto a la labor realizada por dicha responsable", que fue cesada el pasado viernes. "No han existido ni existen discrepancias entre la responsable y ninguno de sus superiores", apostillaron.

Asimismo, indicaron que existe una "curiosa coincidencia temporal" entre este cese y la presentación del libro del doctor Luis Montes sobre las presuntas sedaciones irregulares el servicio de Urgencias del centro.

"Nos recuerda, tanto en el fondo como en la forma, al realizado anteriormente con otros supervisores y jefes de servicio por sus muestras de solidaridad con el personal de Urgencias Generales durante el 'caso Lamela' y reabre en el hospital heridas que la Consejería está empeñada en que no se cierren", consideraron desde CC.OO.

Sin embargo, un portavoz del hospital indicó a Europa Press que el puesto de la jefa de equipo de Admisión de Urgencias es "de libre designación" y señaló que la afectada sigue ejerciendo sus labores en el centro. También afirmó que la decisión de su cese "no está relacionada" con la publicación del libro de Luis Montes, sino con una reestructuración del servicio.

Por su parte, el sindicato apuntó, además, que "la Dirección ha esperado 15 meses a que esta persona se reincorporase de su excedencia por cuidado de un hijo para llevar a cabo su venganza". "Que no le quepa ninguna duda a la Consejería respecto a qué actitud va a seguir tomando la sección de CC.OO.", apuntaron destacando su postura de "defensa de los trabajadores".

Así, rechazó "las justificaciones esgrimidas por la Dirección" y lamentaron que "una vez más prime en sus decisiones la vendetta sobre la eficiencia laboral".