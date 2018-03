Los oncólogos apuestan por el uso de diagnóstico genético preimplantacional para detectar el cáncer hereditario

27/10/2008 - 17:25

Expertos oncólogos apostaron hoy por el desarrollo de un diagnóstico genético preimplantacional (DGP) para la detección del cáncer hereditario, dentro de una jornada científica desarrollada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Instituto Roche en Madrid y fundamentalmente dirigida a los profesionales que trabajan en las Unidades de Consejo Genético en Cáncer Familiar.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los cánceres hereditarios representan entre un 5 y un 10 por ciento de todos los tumores, siendo consecuencia de mutaciones germinales en genes que incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer. Se hereda la susceptibilidad a padecer cáncer, una susceptibilidad que se transmite según distintos patrones de herencia. En los últimos 20 años, se han identificado unos 40 genes implicados en síndromes de predisposición hereditaria al cáncer.

Partiendo de estos progresos, como apuntó la ginecóloga del Programa de Reproducción Asistida del Hospital de Sant Pau-Fundació Puigvert de Barcelona, la doctora Ana Polo, "se ha comprobado como el DGP puede ser útil en la prevención de embarazos con embriones que manifiestan una alta susceptibilidad para padecer cáncer, representando hoy en día una alternativa al diagnóstico prenatal (DP)".

Así, dejaron patente que la utilización de esta técnica, que consiste en analizar los ovocitos o embriones para detectar una determinada alteración genética, ha aumentado significativamente en España y sus indicaciones se han ampliado, llegando a erigirse en muchos casos en una alternativa al diagnóstico prenatal.

TÉCNICA CONTROVERTIDA

Sin embargo, se trata de una posibilidad que plantea algunas controversias y dudas. Por este motivo, han desarrollado esta reunión en la que, como apuntó el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta (ICO), el doctor Joan Brunet, esperan dar respuesta a cuestiones técnicas sobre su uso en el caso del cáncer hereditario y también en relación al procedimiento de solicitud de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida.

En este sentido, observaron que la realización de un DGP en cáncer hereditario debería estar sujeta a una serie de requisitos, que pasan necesariamente por la consulta de consejo genético, la intervención de un equipo multidisciplinar, la estricta valoración del riesgo de transmisión del tumor hereditario, la implementación de un estudio genético y el asesoramiento sobre medidas de detección precoz o prevención disponibles en el momento actual, analizando su eficacia y limitaciones.

Actualmente, el uso del DGP depende del centro y de la disponibilidad de los métodos diagnósticos de los centros colaboradores, de los posibles problemas a nivel legal, de las dificultades técnicas, de los propios "conflictos" personales y de problemas relacionados con el tratamiento de FIV.

Según explicaron, no plantea problemas legales la realización de esta técnica en tumores hereditarios de alta probabilidad de que se desarrollen en edades precoces de la vida y que comportan una elevada mortalidad por la falta de tratamientos eficaces y de medidas de prevención.

No obstante, sí que existe controversia legal respecto al cáncer de mama y ovario hereditario dado que su aparición se da en la edad adulta y que no siempre se manifiesta ya que existen persona portadoras de la mutación que no desarrollan ningún tumor.