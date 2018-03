Murcia.-Los investigadores no detectan factores de riesgo determinantes en la incidencia del cáncer en el Mar Menor

27/10/2008 - 18:16

La comarca del Mar Menor no presenta factores especiales en la incidencia del cáncer, respecto al resto de la Región, según se puso de manifiesto en la primera jornada que sobre 'Cáncer y Medio Ambiente en la comarca del Mar Menor' que se ha celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de San Javier, organizada por la asociación ICUE Oncología y financiada por la Fundación Cluster.

SAN JAVIER (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Así, la doctora María Dolores Chirlaque, del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, quien habló sobre 'Exposición ambiental y cáncer en la comarca del Mar Menor', concluyó que "no se observa un patrón diferente, tanto en incidencia, como en evolución y riego de cáncer, en la comarca del Mar Menor con el resto de la Comunidad Autónoma".

Chirlaque, que trabaja en el registro regional del cáncer, señaló que, si bien todavía no han concluido los estudios al respecto "con los datos de los que disponemos no se observa que haya un exceso de riesgo en la comarca, es decir que no hay más casos de los que se podría esperar por la población".

Asimismo, explicó que en la comarca, incluyendo Cartagena y La Unión sí se ha observado históricamente un exceso de mortalidad de algunos tumores relacionados con contaminantes ambientales, "que hubo más en el pasado y no tanto en la actualidad, porque el cáncer lo que refleja a veces es la exposición en el pasado".

En cuanto a los factores de riesgos de los casos que se dan en la comarca "son compartidos, generales como la dieta y el tabaco, que representan el 60 por ciento de los tumores", a los que habría que sumar otros factores como los ambientales propios de la comarca "entre los que no se ha observado que existan factores de riesgo determinante que hagan que aquí se produzcan más casos".

Este ciclo de conferencias, que relaciona por primera vez incidencia de cáncer y medio ambiente, finaliza en Cartagena el próximo viernes con dos ponencias sobre 'Contaminación medioambiental y cáncer', y 'Sol y melanoma en el área del Mar Menor'.