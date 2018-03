La carencia de un tipo de moléculas del cerebro está vinculada con la esquizofrenia

Europa Press 27/10/2008

La carencia de unos receptores cerebrales, denominados receptores NMDA, está asociada con la esquizofrenia. Según un estudio de la Universidad de Newcastle en Reino Unido, estos receptores son esenciales en la modificación de las oscilaciones cerebrales -los patrones de ondas eléctricas-, que están alterados en pacientes con esquizofrenia.

Los investigadores -cuyo estudio han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)- quieren ahora investigar si modulando la función de estos receptores, que también participan en la formación de recuerdos, podría conducir a nuevos tratamientos para la esquizofrenia y otras enfermedades mentales.

El cerebro produce diferentes tipos de oscilaciones corticales y los investigadores han identificado una diferencia en un tipo particular de ellas, las denominadas oscilaciones de frecuencia gamma, que se encuentran alteradas en los pacientes de esquizofrenia.

Los científicos examinaron el funcionamiento de neuronas individuales en el cerebro de ratas a las que aplicaron quetamina, un fármaco que imita muchos de los síntomas de la esquizofrenia en los humanos y animales. Descubrieron que la quetamina modificaba la frecuencia de las oscilaciones corticales asociadas con el funcionamiento cerebral normal al bloquear los receptores NMDA.

Los avances

Los resultados muestran que el funcionamiento de los receptores NMDA sobre un tipo particular de célula cerebral, la interneurona inhibitoria, es esencial para la modificación de la tasa de oscilación del cerebro.

Los investigadores creen que los patrones alterados de las oscilaciones que se observan en pacientes de esquizofrenia podría deberse a que estas neuronales cerebrales inhibitorias carecen de receptores NMDA o que los receptores NMDA de estas neuronas no funcionan por completo. Los resultados abren una vía de investigación para explorar posibles tratamientos de la esquizofrenia.