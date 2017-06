¿Adiós a los malos recuerdos? Logran borrar pensamientos seleccionados y dejar los demás intactos

Podrían desarrollarse medicamentos para eliminar recuerdos estresantes

De momento el estudio se ha hecho en caracoles marinos

Diferentes tipos de recuerdos almacenados en la misma neurona del caracol marino 'Aplysia' pueden borrarse de manera selectiva, según revela una investigación realizada por expertos del Centro Médico de la Universidad de Columbia (CUMC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, y la Universidad McGill, en Canadá.

Los resultados sugieren que puede ser posible desarrollar fármacos para eliminar los recuerdos que desencadenan la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT), sin afectar a otros recuerdos importantes de acontecimientos pasados.

Durante eventos emocionales o traumáticos, pueden codificarse múltiples recuerdos, incluyendo recuerdos de cualquier información casual que está presente cuando ocurre el evento. En el caso de una experiencia traumática, la información frotuita, o neutral, puede desencadenar ataques de ansiedad mucho tiempo después de que el evento se haya producido, dicen los investigadores.

"El ejemplo que me gusta dar es, si usted está caminando en un área de alta delincuencia y toma un atajo a través de un callejón oscuro y es asaltado, y luego resulta que ve un buzón cercano, puede ponerse muy nervioso cuando quiera enviar algo más adelante", dice el coautor del artículo Samuel Schacher, profesor de Neurociencia en el Departamento de Psiquiatría del CUMC. En el ejemplo, el miedo a los callejones oscuros es una memoria asociativa que proporciona información importante -por ejemplo, el miedo a los callejones oscuros- basado en una experiencia previa. Sin embargo, el miedo a los buzones es un recuerdo accidental no asociativo, que no está directamente relacionado con el evento traumático.

"Uno de los objetivos de nuestra investigación actual es desarrollar estrategias para eliminar los recuerdos problemáticos no asociativos que pueden grabarse en el cerebro durante una experiencia traumática sin dañar los recuerdos asociativos, lo que puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas en el futuro, como no tomar atajos a través de callejones oscuros en zonas de alta criminalidad", añade el doctor Schacher.

Los cerebros crean recuerdos a largo plazo, en parte, al aumentar la fuerza de las conexiones entre las neuronas y mantener esas conexiones a través del tiempo. Investigaciones previas sugieren que los aumentos en la fuerza sináptica en la creación de recuerdos asociativos y no asociativos comparten propiedades comunes. Esto sugiere que la eliminación selectiva de los recuerdos sinápticos no asociativos sería imposible, porque para una neurona, un único mecanismo sería responsable de mantener todas las formas de recuerdos sinápticos.

El nuevo estudio -publicado este jueves en la revista Current Biology- probó esa hipótesis estimulando dos neuronas sensoriales conectadas a una única neurona motora del caracol marino 'Aplysia'. Se estimuló una neurona sensorial para inducir un recuerdo asociativo y la otra para inducir una memoria no asociativa.

"El borrado de recuerdos tiene el potencial de aliviar el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad eliminando el recuerdo no asociativo que causa la respuesta fisiológica inadaptada -dice Jiangyuan Hu, del Departamento de Psiquiatría del CUMC-. Al aislar las moléculas exactas que mantienen el recuerdo no asociativo, podemos ser capaces de desarrollar fármacos que puedan tratar la ansiedad sin afectar a los recuerdos normales del paciente de eventos pasados".

"Nuestro estudio es una 'prueba de principio' que presenta una oportunidad para desarrollar estrategias y tal vez terapias para abordar la ansiedad -añade Schacher-. Por ejemplo, como es probable que los recuerdos cambien inmediatamente después de memorizarlos, un terapeuta puede ayudar a 'reescribir' un recuerdo no asociativo administrando un fármaco que inhiba el mantenimiento de ese recuerdo no asociativo. Se necesitan estudios futuros en modelos preclínicos para entender mejor cómo se producen y localizan las PKM en la sinapsis antes de que los investigadores puedan determinar qué fármacos pueden debilitar los recuerdos no asociativos.