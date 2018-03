Galicia.-Sanidade defiende que Saúde en Liña reducirá costes por concertación de citas y BNG acusa de "descapitalización

El secretario xeral del Servizo Galego de Saúde, Cayetano Rodríguez Escudero, defendió hoy que el nuevo servicio de Saúde en Liña reducirá los costes derivados por la concertación de cada cita previa en el sistema público de salud y aseguró que permitirá la desburocratización de este ámbito, mientras que el BNG considera que se "privatiza" esta prestación y lo ve como una "descapitalización".

En la Comisión 5ª de Sanidade, celebrada hoy en la Cámara autonómica, Cayetano Rodríguez explicó que el coste actual para conceder una cita asciende a 1,34 euros y agregó que sólo el 29 por ciento de las llamadas que entraban en estas líneas de citación se correspondían con esta solicitud.

Así, indicó que la Consellería de Sanidade deberá abonar por este servicio ahora 0,723 euros por cada cita --no por cada llamada, matizó-- para lo que se prevé un presupuesto anual, cuando las siete áreas sanitarias gallegas cuenten con este servicio, de 4,4 millones de euros.

No obstante, la diputada del BNG Cristina Ferreiro advirtió de la "incertidumbre" que vive el personal que actualmente cumple este servicio y constató la "privatización" de una prestación, algo que dijo "no" redundará en una mejor atención ni en rentabilidad.

Además, recalcó que el personal, tal y como se recoge en el plan de atención primaria, reclamó "desburocratización" del servicio y "no descapitalización" de las prestaciones, lo que Cayetano Rodríguez rechazó diciendo que no se externaliza un servicio porque éste "no existía con anterioridad".

Por contra, el alto cargo de la Administración sanitaria reivindicó que esta línea "se ajusta" al mencionado plan y recordó que en el primer trimestre de 2009 estará implantado en la totalidad de las áreas sanitarias gallegas, después de que se iniciase el plan piloto en Ourense y ya se haya implantado en Pontevedra zona norte, Santiago y Lugo.

CONFIDENCIALIDAD

La diputada del Bloque también puso en tela de juicio la confidencialidad de los datos y la organización de las agendas. Sobre este asunto, Cayetano Rodríguez recordó que las citas se llevarán a cabo siguiendo los protocolos establecidos por Sanidade y garantizó el secreto de los expedientes médicos.

Por su parte, la socialista María del Carmen Acuña, en una pregunta dirigida en la misma línea al responsable autonómico, puso en valor las acciones emprendidas por la consellería para eliminar de la actividad administrativa a los facultativos, tras lo que preguntó por el coste de la línea 902 para los usuarios.

Acuña admitió que esta pregunta no estaba incluida en las escritas para ser respondidas y, de hecho, el alto cargo no contestó a este extremo.

MARIÑA LUCENSE Y BARBANZA

Por otro lado, Cayetano Rodríguez aseguró hoy que la Consellería de Sanidade ha realizado los trámites para la entrada de representantes vecinales residentes en la Mariña lucense en la comisión sanitaria de participación ciudadana, que no habían sido incluidos por un "error".

Además, también se refirió a las críticas del PPdeG acerca de que la gerente del Hospital de O Barbanza había realizado declaraciones políticas impropias de su cargo y le aclaró que la responsable del centro sólo contestó a las "acusaciones" de los 'populares'.