Canadá.-Un sistema de inteligencia artificial ayuda a las personas con demencia a realizar tareas cotidianas

6/11/2008 - 16:38

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá han desarrollado un dispositivo basado en la inteligencia artificial que ayuda a las personas con demencia moderada a realizar tareas cotidianas. El trabajo realizado por estos científicos, que se publica en la revista 'BMC Geriatrics', podría ayudar a los cuidadores de estos mayores a aliviar su carga de trabajo.

El sistema COACH, siglas de 'Cognitive Orthosis for Assisting aCtivities in the Home', utiliza una cámara y un ordenador para proporcionar consejos interactivos sobre las actividades cotidianas que realiza una persona con demencia.

Los científicos, dirigidos por Alex Mihailidis, evaluaron la capacidad de COACH para ayudar a un grupo de seis adultos mayores con demencia a recordar cómo lavarse las manos.

Según apunta Mihailidis, "COACH emplea varias técnicas de visión informatizada e inteligencia artificial para proporcionar de forma autónoma los recordatorios verbales y visuales necesarios para sus actividades cotidianas".

Los resultados mostraron que con el uso de COACH los participantes con demencia moderada aumentaron el número de pasos para lavarse las manos que podían realizar sin ayuda del cuidador y una disminución del número de veces que tenían que pedirle ayuda durante la actividad.

El sistema emplea una cámara para controlar el progreso del paciente y administrar consejos importantes ya sea a través de altavoces o de una pantalla de televisión.

Según los autores, para que un dispositivo de entrenamiento sea útil a las personas con demencia y a sus cuidadores debe ser automático y no requerir presionar botones como respuesta. Además, esta asistencia cognitiva debe ser personalizada y proporcionada sólo cuando minimice la confusión, además de mantener al usuario implicado lo más posible en la tarea que realiza.

Cuando el sistema COACH cree que se ha cometido un error se dispara un indicador y los consejos se proporcionan a veces con un vídeo ilustrativo grabado desde el punto de vista de la persona que está realizando la tarea.

Los investigadores descubrieron que de los cinco participantes en la prueba, cuatro eran independientes de sus cuidadores mientras que utilizaban el dispositivo. El sujeto restante fallaba de forma constante en el uso del jabón, a pesar de que recibía las alarmas correctoras previstas.