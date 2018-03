EE.UU.- Los suplementos de un suplemento dietético para deportistas mejoran los músculos de los mayores

6/11/2008 - 16:47

MADRID,6 (EUROPA PRESS)

Los suplementos de un suplemento dietético muy utilizado entre atletas y culturistas, la beta alanina, mejoran la resistencia de los músculos en los mayores, según un estudio de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos que se publica en la revista 'Journal of the International Society of Sports Nutrition'.

Según explica Jeffrey Stout, director del estudio, "esto podría tener importancia en la prevención de las caídas y el mantenimiento de la salud y la independencia en los hombres y mujeres de edad avanzada".

La beta alanina (BA) es un aminoácido que, junto con la histidina, forma el dipéptido carnosina. La carnosina se encuentra en el tejido muscular y realiza una importante contribución al mantenimiento del pH intracelular, que es vital para el funcionamiento normal de los músculos durante el ejercicio intenso. Un aumento en el consumo de BA eleva en gran medida los niveles de carnosina en los músculos.

En el estudio participaron 26 hombres y mujeres de la tercera edad a los que se les proporcionó durante 90 días un suplemento de BA o de placebo. Sus niveles de estado físico se evaluaron antes y después del tratamiento.

En el grupo que tomó el aminoácido, el 67 por ciento de los sujetos mostró una mejora en sus niveles de forma física, en comparación con el 21,5 por ciento de aquellos que recibieron placebo.

Los investigadores señalan que estos datos sugieren que 90 días de suplementos de BA aumenta la capacidad de funcionamiento físico en las mujeres y hombres mayores. Según los autores, estos descubrimientos tienen un valor clínico ya que una disminución en la capacidad funcional para realizar las tareas cotidianas se ha asociado con un aumento en la mortalidad, sobre todo debida a un aumento en el riesgo de caídas.