La AEC crea el 'Proyecto Vikingo' con el objetivo de unificar criterios en el tratamiento del cáncer colorrectal

6/11/2008 - 17:06

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha presentado esta mañana, en el marco del Congreso Nacional de Cirugía, que se celebra estos días en Madrid, el 'Proyecto Vikingo', una iniciativa con la que persigue unificar criterios de forma multidisciplinar para conseguir una mayor eficacia en los tratamientos de cáncer colorrectal.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El objetivo de esta iniciativa es realizar una revisión, estandarizar las técnicas de adquisición de imágenes y unificar los criterios de forma multidisciplinar. Muestra de ello es que ha sido presentado por especialistas en cirugía, oncología médica, oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica.

El cirujano especialista en cáncer de recto y presidente de la AEC, Héctor Ortiz, señaló que se trata de la forma de cáncer "más frecuente en España en ambos sexos, e incluso supera al cáncer de mama en las mujeres", mientras que la radióloga Gloria Jiménez destacó que "es una de las enfermedades que presenta un mayor número de micrometástasis en los ganglios".

En cuanto a la situación de los tratamientos, en otras formas de cáncer avanzado, como el cáncer de esófago, los expertos señalaron que se ha alcanzado una tasa de supervivencia global del 17 por ciento, muy baja, pero considerablemente superior al 5 por ciento de hace 30 años, por lo que consideran que hablar de diagnóstico precoz en este tipo de cáncer es una "entelequia".

En el cáncer de páncreas, destacaron las mejoras obtenidas por la radiocirugía, que combina la radioterapia con la cirugía, aunque indicaron que las tasas de supervivencia en este tipo de cáncer no superan el 20 por ciento en los primeros cinco años después de la resección tumoral.

CÁNCER DE MAMA

Más esperanzadoras son las cifras en lo que se refiere al cáncer de mama, donde la técnica del ganglio centinela ayuda a detectar el primer ganglio con una posible metástasis y evita así cirugías innecesarias, concentrando los tratamientos en los focos específicos donde se desarrolle la enfermedad. En concreto, los especialistas destacaron que los falsos negativos en ganglio centinela son menos del 5 por ciento. Además, la tasa de recaída en pacientes con ganglio centinela negativo sin linfodenoctomía es del 0,35 por ciento.

La mañana de este Día Oncológico ha culminado con el nombramiento de René Adam, especialista en metástasis hepáticas, como socio de honor de la AEC. Este experto subrayó la importancia que en los últimos años ha adquirido la cirugía de las metástasis hepáticas por cáncer no colorrectal ni endocrino. "Hace no mucho no se consideraba este tipo de cirugía. Sin embargo, permite mejorar la supervivencia del paciente y su calidad de vida", apuntó.