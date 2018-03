Baleares.-300 facultativos se concentran ante el Consolat de Mar contra la obligación de conocer el catalán en la sanida

Más de 300 médicos y enfermeras se concentraron esta tarde ante el Consolat de Mar contra el decreto del Govern que regulará la exigencia del nivel B de catalán para acceder a una plaza en la sanidad pública de Baleares y cuyo borrador fue presentado el pasado 14 de octubre por el Ib-Salut en la Mesa Sectorial de Sanidad.

La concentración, convocada por el Sindicato Médico Libre de Baleares y el Sindicato de Enfermería, a la que también se sumaron el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y Csif, se celebró bajo una pancarta en la que se leía 'Sí a la valoración del catalán como mérito. No a la imposición como requisito'.

Además, se corearon gritos como '¡Calidad asistencial, mérito el catalán!, ¡En castellano catalá, lo primero calidad!, ¡La sanidad universal! y ¡Quin nivell té el Parlament!'. El secretario general del Sindicato Médico, Isidro Torres, exigió que en la sanidad pública de Baleares el catalán sea "un mérito y no un requisito" para acceder a una plaza, tal y como, según señaló, sucede en Cataluña.

En este sentido, el secretario de Organización del sindicato Satse en Baleares, Jesús Fernández, manifestó que los convocantes de la concentración no están de acuerdo "en ningún método que incluya las imposiciones y las obligatoriedades" y pidió al presidente del Govern, Francesc Antich, que "no ponga en peligro la dotación de recursos humanos del Servicio Balear de Salud, creando un conflicto donde no lo hay".