Investigadores descubren que fumar casi triplica las posibilidades de recurrencia del aneurisma

21/08/2017 - 13:00

Un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan (EEUU) ha evidenciado que fumar aumenta un 26,3 por ciento las probabilidades de recurrencia de un aneurisma cerebral en aquellos pacientes que siguen un tratamiento endovascular.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así, para el estudio, publicado en la revista 'Journal of Neurosurgery', se contó con 247 pacientes que experimentaron 296 aneurismas cerebrales, separándolos en 'actuales', 'ex' y 'nunca fumadores'. Los dos primeros grupos fueron quienes casi triplicaron la tasa de recurrencia (26,3%), frente al 17,2 por ciento que experimentaron los 'nunca fumadores'. No obstante, dentro del primer porcentaje, los 'ex fumadores' tenían una tasa de recurrencia inferior a los 'fumadores actuales' (un 23,8% frente a un 28,4%), aunque ambos grupos presentaban cifras más altas que los que nunca fuman (17,2%).

En este sentido, del total de aneurismas, los 'nunca fumadores' sumaban 64 del total, mientras que los fumadores o quienes habían fumado suponían 232 de las 296 documentadas para la investigación.

Sin embargo, los investigadores todavía no saben "exactamente" por qué el tabaco conduce a un aneurisma inicial, pero han establecido algunas teorías. Por ejemplo, han señalado que fumar puede afectar la forma en que un aneurisma es borrado en primer lugar, o en la que puede impedir el proceso de curación.

Frente a estos resultados, el neurocirujano de 'Michigan Medicine' y autor principal del estudio, Gregory Thompson, ha recalcado la importancia que tiene convencer a los pacientes para que dejen de fumar. "Hubo un aumento casi triple en la recurrencia del aneurisma para los fumadores, por lo que debemos hacer un intento mucho más profundo para convencer a los pacientes que tienen que desechar este hábito", ha explicado.

A pesar de ello, los científicos que han participado en la investigación han reconocido que "algunos" de estos pacientes no dejarán de hacerlo y, por lo tanto, habría que realizar un seguimiento más "personalizado" de estos, para así evitar la recurrencia.

El estudio que en un futuro querría realizar el doctor Thompson pasa por estudiar "más a fondo" el efecto de dejar de fumar en la recurrencia del aneurisma, ya que "una futura investigación podría explorar si los sujetos que recientemente dejaron de fumar tenían una tasa de recurrencia similar a los que abandonaron hace muchos años".