FEDER, candidata al premio internacional 'New Medical Economics' en la categoría Asociaciones de Pacientes

23/08/2017 - 10:36

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) es una de las seis candidatas finalistas a recibir uno de los premios de la revista sanitaria internacional'New Medical Economics' de 2017 en la categoría Asociaciones de Pacientes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) es una de las seis candidatas finalistas a recibir uno de los premios de la revista sanitaria internacional'New Medical Economics' de 2017 en la categoría Asociaciones de Pacientes.

El objetivo de estos premios es reconocer "la actividad investigadora, innovadora, de gestión y de atención al paciente de diversas entidades", según han explicado desde New Medical Economics.

"Nos sentimos muy orgullosos de que este medio reconozca el esfuerzo que la federación lleva a cabo con todos los pacientes que conviven con alguna patología poco frecuente y con sus familiares", ha declarado el presidente de FEDER y su fundación, Juan Carrión.

Asimismo, la ciudadanía y el Consejo Editorial de la revista serán los encargados de decidir el ganador, y el plazo está abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Además, 'New Medical Economics' y FEDER colaboran para concienciar sobre las enfermedades raras, patologías con las que conviven tres millones de personas en España. En este sentido, el medio digital incluye asiduamente información relativa a esta materia entre su contenido periodístico.

En 2015 FEDER ha sido candidata de estos premios, en la misma categoría. Entonces, tanto la revista como sus lectores decidieron distinguir la labor que se lleva a cabo dentro de esta organización mediante un total de 34 proyectos dividios en tres áreas transversales: personas, movimiento asociativo y sociedad.

Durante la entrega de los premios de esta edición, la vocal de la Junta Directiva de FEDER, Mónica Rodríguez, destacó que "las raras son las enfermedades, no las persona", y que dicho mensaje no sería posible transmitirlo sin el compromiso ni el trabajo de medios de comunicación como 'New Medical Economics'.