Arganda exige a la Comunidad soluciones para la residencia donde murió una mujer

Arganda del Rey, 23 ago (EFE).- El alcalde de Arganda, Guillermo Hita (PSOE), se ha reunido hoy con el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, para exigirle que "solucione cuanto antes" la "inaceptable" situación de la residencia local, obteniendo el "compromiso" de Izquierdo de analizar el estado del centro.

Esta es la primera reunión que ambos dirigentes mantienen desde que el pasado julio saliera a la luz que una anciana de la residencia para mayores falleció en mayo después de que su pierna quedara atrapada en la cama y tuviera que ser amputada.

En declaraciones a Efe, Hita ha recordado que en julio solicitó reunirse con el consejero para debatir la situación de este centro público, por lo que en el encuentro de hoy le ha trasladado la "escasez de recursos" de la residencia y "la situación general del mismo", sin centrarse únicamente en la muerte de la anciana.

En este sentido, Hita ha traslado a Izquierdo la "multitud de quejas" que los trabajadores y los usuarios y sus familias envían al Consistorio por el estado del centro, "que no es normal ni aceptable" y que se rige por la "falta de medios materiales y de personal" y por "una organización que debería ser analizada".

En este sentido, el regidor ha argumentado que las denuncias hacen referencia "al día a día del centro" y a "cómo son tratados" los usuarios que, a juicio de sus familiares y los propios trabajadores, "no están bien atendidos".

También ha apuntado que "es palpable" que el personal "es escaso, aunque la consejería se empeñe en decir que cumple con las ratios de personal".

Ante estas denuncias, el consejero se ha comprometido a hacer un estudio "en profundidad" para ver cuál es la situación en Arganda "y tomar las acciones correctoras que se tengan que tomar al respecto", según ha apostillado Hita, quien ha manifestado salir "satisfecho" de esta reunión "fructífera".

No obstante, el alcalde ha asegurado que el Ejecutivo municipal seguirá "expectante y vigilante" durante unas "semanas de cortesía, no mas de dos meses", hasta comprobar "que se tomen las medidas que se tienen que tomar", porque "de nada sirve que la Comunidad se comprometa a algo si finalmente no se lleva a cabo".

Por otro lado, el consejero ha asegurado que se pondrá en contacto con las familias que están presentando las quejas, con el fin de reunirse con ellas y "conocer directamente cuáles son sus peticiones".

La reunión se ha producido después de que el sindicato CSIT haya presentado a la Inspección de Trabajo una denuncia detallando las "carencias" que sufre la residencia de Arganda, con el fin de que éstas "se subsanen" y el funcionamiento del centro "recupere los niveles de calidad necesarios".

Desde el sindicato han añadido que la "falta de profesionales" para cubrir cada turno de trabajo es "de tal gravedad" que los empleados presentan a menudo "partes de incidencias y denuncias particulares" al terminar su jornada laboral.

En esta línea, han concretado que en ocasiones el turno de noche se cubre con un solo enfermero y siete auxiliares que deben atender a casi 400 residentes "con alto grado de dependencia" y distribuidos en siete plantas.