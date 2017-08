Cardiólogos demuestran que la oxigenoterapia no mejora la supervivencia en pacientes con síntomas de ataque cardiaco

28/08/2017 - 13:51

Un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) ha demostrado que la terapia de oxígeno no mejora la supervivencia en pacientes con síntomas de ataque cardiaco, tanto que incluso en pacientes de alto riesgo, como los fumadores, los resultados fueron similares en cuanto a mortalidad en un año.

"La investigación, publicada en la revista 'The New England Journal of Medicine' (NEJM), cuestiona la práctica actual de la oxigenoterapia de rutina para todos los pacientes con sospecha de infarto de miocardio, y no apoya su uso rutinario", ha explicado el primer autor y cardiólogo del Instituto Karolinska de Södersjukhuset (Suecia), Robin Hofmann.

Para el estudio, prospectivo, aleatorizado y abierto, se analizaron a 6.229 pacientes de 35 hospitales en Suecia con sospecha de ataque al corazón, donde la mitad fueron asignados al oxígeno dado a través de una máscara facial abierta y la otra mitad al aire ambiente sin máscara. Sin embargo, la tasa de mortalidad un año después de la asignación al azar, no fue estadísticamente diferente entre los dos grupos, al igual que no hubo diferencias "significativas" para los criterios de valoración secundarios, incluyendo el riesgo de un nuevo ataque al corazón o lesión del músculo cardíaco medido por marcadores en la sangre.

A raíz de estos resultados, el cardiólogo de la Universidad de Uppsala (Suecia) y autor del estudio, Stefan James, ha subrayado que "las directrices de la ESC han cambiado gradualmente hacia un uso más restrictivo del oxígeno. Si bien las recomendaciones actuales se basaron únicamente en la opinión de expertos, ahora podemos agregar nuevos datos sustanciales de nuestro amplio ensayo clínico".

El temor de que la terapia con oxígeno pudiera ser perjudicial surgió después del ensayo 'AVOID' que encontró un mayor tamaño de infarto en pacientes que recibieron oxigenoterapia.

"La terapia de oxígeno de rutina parece innecesaria en este grupo de pacientes, pero afortunadamente nuestros datos no dan ninguna indicación de mayor riesgo para los pacientes con oxígeno, así que todos los que usamos oxígeno durante décadas podemos estar tranquilos", ha concluido el profesor James.