Oncólogos plantean más medidas para detectar y tratar antes el cáncer de páncreas, el tercero con más muertes en España

29/08/2017 - 13:01

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) han elaborado una guía para el abordaje del cáncer de páncreas en el que incluyen una serie de recomendaciones para minimizar los tiempos diagnósticos y mejorar el tratamiento de este tumor, el tercero con más muertes en España.

La ausencia de manifestaciones específicas, con excepción de la ictericia, junto a su agresividad biológica, hace que en el 80 por ciento de los 6.500 casos de cáncer de páncreas que se detectan cada año en España el diagnóstico sea tardío.

Este factor, unido al aumento de la incidencia y el limitado impacto de los tratamientos actuales, hacen que en 2020 se vaya a convertir en el segundo con más muertes, sólo por detrás del cáncer de pulmón, según ha destacado el vicepresidente de la Fundación ECO, Alfredo Carrato, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y coordinador de esta guía.

"La cirugía sigue siendo el único tratamiento curativo, a la que solo tienen acceso un 15-20 por ciento de los pacientes, pero la recaída de la enfermedad es muy frecuente, superior al 60 por ciento de los casos, con una supervivencia media de 23 meses", apunta.

Por ello este grupo de expertos recomienda a los pacientes que padezcan la enfermedad la participación en ensayos clínicos, siempre que sea posible, dado el pobre resultado asociado a los tratamientos actuales, con un limitado impacto en la supervivencia.

Además, proponen promover la sensibilización general, tanto dirigida a profesionales sanitarios como a población general sobre la detección precoz; mejorar la educación sanitaria en cuanto a los síntomas o signos de alarma (prurito, vómitos, dolor, ictericia, diarrea, pérdida de peso), o establecer protocolos diagnósticos con prioridad para pacientes con alta sospecha clínica y consultas de alta resolución en las consultas de Atención Primaria.

CRIBADO A INDIVIDUOS CON ALTA SOSPECHA CLÍNICA

La guía también recomienda que el individuo con alta sospecha clínica sea evaluado en menos de dos semanas e implantar programas de acceso precoz a Unidades Especializadas para la evaluación del caso, entre otras recomendaciones.

Actualmente se consideran individuos de alto riesgo a aquellas personas que tienen una agregación familiar de casos con cáncer de páncreas o que pertenecen a familias con un síndrome heredo-familiar en el que la incidencia de cáncer de páncreas está aumentada (Cáncer de páncreas familiar, Síndrome de Peutz-Jeghers, pancreatitis hereditaria, melanoma maligno familiar, cáncer de mama y ovario hereditario, Síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar).

En España, el cribado para estos familiares sanos de alto riesgo se lleva a cabo desde hace seis años en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, dentro de un programa de detección precoz y caracterización genética, financiado por el Instituto Carlos III.

"Por el momento, no somos capaces de identificar el grupo de individuos de alto riesgo en la población general y por dicha razón el cribado no está incluido dentro de la práctica clínica habitual, tal y como recomienda el CAPS (Cancer of the Pancreas Screening Consortium)", ha reconocido Carrato.