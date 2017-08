Científicos diseñan un sistema de cultivo celular útil para avanzar en la investigación del cáncer

30/08/2017 - 8:19

Investigadores de Estados Unidos han desarrollado un nuevo sistema de cultivo celular que proporciona una herramienta para el desarrollo y el cribado preclínico de fármacos contra el cáncer. El equipo, liderado por científicos de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, creó un dispositivo de cultivo celular microfluídico que permite la observación directa y en tiempo real del desarrollo de la resistencia a los medicamentos en las células cancerosas.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Los cánceres primarios y metastásicos se desarrollan como ecosistemas complejos que continúan desafiando la curación a través de terapias médicas convencionales. Por ejemplo, los cánceres derrotan universalmente el tratamiento de la quimioterapia a través de la aparición de células resistentes a los fármacos", recuerda el profesor Robert Austin, de la Universidad de Princeton.

"Las terapias actuales se desarrollan mediante técnicas in vitro de selección de fármacos y técnicas de cultivo de tejidos, que pueden detectar la sensibilidad inicial a los fármacos, pero no están diseñados para detectar y medir la resistencia a los fármacos. De manera similar, los experimentos in vivo en ratones se diseñan para estudiar la sensibilidad a las terapias y no los mecanismos de resistencia, porque los animales sucumben al cáncer", agrega este investigador, cuyo trabajo se publica este miércoles en la revista 'Convergent Science Physical Oncology'.

El doctor Gonzalo Torga, del Instituto Médico Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, agrega: "La prueba en animales es la manera más efectiva de probar la respuesta clínica a los nuevos medicamentos, pero puede ser extremadamente costosa y llevar muchos meses. Nuestro sistema es un sistema de cultivo celular in vitro, autónomo, microfluídico. Reproduce los complejos microambientes en los que se desarrollan las células cancerosas".

UN "ACELERADOR DE LA EVOLUCIÓN"

El sistema del equipo actúa como un "acelerador de la evolución", lo que permite el estudio de las interacciones clave entre las células huésped y las células cancerosas, y su respuesta al fármaco, llevándose a cabo en un plazo mucho más corto. "El sistema nos permite realizar la observación continua de las interacciones de múltiples tipos de células con una resolución de célula a célula y observar el desarrollo de la resistencia a los medicamentos en las células cancerosas en tiempo real", resalta el doctor Torga.

"Significativamente, nuestros resultados muestran que, en respuesta a la quimioterapia, las células cancerosas pueden convertirse en resistente a los fármacos en sólo diez días", añade. El dispositivo también permite análisis cuantitativos de la motilidad y la propagación de poblaciones de células heterogéneas y puede realizar análisis aguas abajo de metabolitos y células individuales.

Además, el dispositivo puede montarse en un microscopio estándar de epifluoresencia sin el coste e inconveniente de un recinto de incubación completo, y llevar a cabo tres experimentos diferentes simultáneamente durante un periodo de varias semanas de observación continua en tiempo real. "Esto significa que la tecnología que hemos desarrollado tiene el potencial de muchas aplicaciones en el desarrollo de fármacos preclínicos y evaluaciones de la probable eficacia de fármacos", concluye Austin.