Hazte Oír considera "lícito" que la niña británica no quiera recibir más terapias y pide no confundir con eutanasia

12/11/2008 - 14:11

Hazte Oír manifestó hoy que considera "lícito" que la niña británica no quiera recibir más terapias tras años de tratamiento debido a una leucemia y matiza que este caso no tiene nada que ver con la eutanasia, según manifestó la portavoz de la plataforma en temas de familia y vida, Gádor Joya.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Joya señala que se puede renunciar al tratamiento "siempre y cuando se les haya ofrecido la información completa y la hayan sopesado". En este sentido, añadió que esta situación se da a diario y que ha adquirido "eco mediático" por la intención del hospital de llevar a jucio a sus padres.

Asimismo, considera que este caso "no crea precedente", ya que "ha sucedido más veces". En todo caso, insistió en que "no se debe mezclar con la eutanasia, ni utilizarlo para sacar el debate a la calle". "Esto no tiene nada que ver con la eutanasia", reiteró.

En relación a la actitud de los padres, Gádor Joya dijo que si han decidido respetar su decisión, por lo tanto, "no se han posicionado en contra", y aseguró que "es muy difícil que una niña de su edad tome una decisión y su padres no intervengan".