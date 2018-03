El psiquiatra Enrique Rojas recibe el VII Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria

12/11/2008 - 14:39

El psiquiatra Enrique Rojas ha recibido el VII Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria que entrega la editorial Sanitaria 2000 en colaboración con la Fundación AstraZeneca. El premio le fue concedido por su artículo 'Depresión, la 'epidemia' de nuestro tiempo', publicado en el diario 'El Mundo' el 16 de junio de 2007 en un acto presidido por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, y la subsecretaria de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo.

En su intervención, la subsecretaria de Sanidad, recordó cuánto han variado las relaciones en el mundo de la salud, hasta el punto de que de ser el médico la única fuente de información del paciente, en la actualidad hay infinitas y éste tiene una actitud más participativa.

Asimismo, destacó la importancia de los medios de comunicación "que fomentan el debate" algo que, reconoció, "nos viene fenomenal porque la crítica nos ayuda a tomar decisiones de forma responsable". Del mismo modo, incidió en el hecho de que "la consecución de un sistema sanitario de calidad es labor de todos: ciudadanos, políticos, profesionales sanitarios y medios de comunicación".

En este punto alabó el artículo de Enrique Rojas sobre la depresión, ya que "uno de cada diez españoles tiene un trastorno mental y el 15 por ciento de la población sufrirá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida" y destacó la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo, que forma parte del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es "conseguir la mejor atención de la salud con la máxima excelencia y llegando por igual a todos los ciudadanos".

Igualmente, Güemes reafirmó "la importancia del papel de los medios y, sobre todo, con una información tan delicada". Tras felicitar al ganador y al resto de premiados, Güemes les animó "a continuar con esta vocación de periodistas en paralelo con su profesión".

Tras recibir el galardón y el cheque de 6.000 euros del premio, Enrique Rojas habló de la depresión, a la que denominó "la enfermedad de nuestro tiempo. En este momento nos encontramos con tres etapas psicológicas que se mezclan y superponen: la era de la depresión; la era de la ansiedad; y la era del desamor. Son tres espectros amenazadores que se han ido colando en la sociedad del siglo XXI", explicó.

Afirmó que "la depresión es la enfermedad por antonomasia de la tristeza y hay dos tipos de tristeza: la de acontecimientos de la vida (tristeza psicológica) y las que no tienen causas y motivos aparentes (depresiones clínicas). Entre ellas hay un espectro de formas depresivas que oscilan entre lo exógeno (psicológico) y lo endógeno (de origen bioquímico). Hoy se curan el 90 por ciento de las depresiones endógenas debido a los grandes avances que tenemos en esta última década en el tratamiento de la depresión. Las exógenas tienen un pronóstico más desigual según los motivos que las originan. La mujer es especialmente sensible a las frustraciones sentimentales y familiares; mientras que le hombre es especialmente sensible a las frustraciones económicas y profesionales".

En el acto se entregaron también cuatro accésit que en esta edición han recaído en Ramón Bayés por "Cuando muere un paciente"; Jacinto Bátiz, autor de "Ética de la sedación"; Jordi Colomer, que escribió "La vulnerabilidad de la descentralización"; y Eugenio Moure por su artículo "¿Por qué los médicos en España no son como el Dr. House?".

El presidente de AstraZeneca, Paul Hudson, quiso aprovechar la ocasión para destacar la libertad de expresión existente en el mundo sanitario, con una sociedad "mejor informada a la vez que más sana y responsable". Asimismo, animó a los participantes al premio Reflexiones a continuar "con su aportación al mundo de la salud y la comunicación".

Por su parte, José María Pino, presidente de la editorial Sanitaria 2000 --editora de las cabeceras 'Revista Médica', 'Redacción Médica', '3S Sanidad', 'Salud y Sociedad' y 'Actualidad Médica'--, recordó una sentencia de Sócrates que dice "la vida sin crítica a las opiniones -no a las personas- no merece la pena vivirla" como ejemplo a la defensa del pensamiento y la reflexión "como parte esencial del Ser Humano", algo que se ha querido transmitir también con este premio que "incita a la reflexión seria, mesurada y elaborada".