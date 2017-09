Los cigarrillos electrónicos pueden ayudar a los fumadores a dejar el tabaco

El consumo frecuente de cigarrillos electrónicos ayuda a los fumadores a dejar de fumar, un hallazgo que los investigadores del Centro Integral de Cáncer Georgetown Lombardi, en Washington, Estados Unidos, dicen que respalda el uso de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar. Sin embargo, señalan que una evaluación de una encuesta nacional reciente descubre pistas importantes sobre quién tiene éxito en dejar de fumar y por qué.

Los hallazgos, publicados en 'Nicotine & Tobacco Research', se desprenden del análisis de una encuesta nacional de más de 24.500 exfumadores de cigarrillos actuales o recientes, la muestra más grande de fumadores estudiada hasta la fecha, según los autores. Este estudio, junto con una investigación publicada en julio en 'BMJ', proporcionan algunas de las pruebas más sólidas hasta el momento sobre el vínculo entre el uso de cigarrillos electrónicos y el abandono del hábito de fumar, según el autor principal del estudio, David Levy, profesor de Oncología en Georgetown Lombardi.

Sin embargo, señala Levy, hay matices importantes en los datos que afectan el éxito de una persona en dejar de fumar cigarrillos. "Tanto los intentos de dejar de fumar como el éxito de dejar de fumar estaban directamente relacionados con el número de días de uso del cigarrillo electrónico --explica Levy--. Las probabilidades de éxito en dejar de fumar aumentaron en un 10 por ciento con cada día adicional de uso de cigarrillos electrónicos".

Los datos también muestran que entre los que realizaron al menos un intento de dejar de fumar, el éxito fue menor entre los individuos que habían usado cigarrillos electrónicos en algún momento en el pasado, pero más altos entre aquellos con al menos cinco días de consumo de cigarrillos electrónicos en el último mes.

Los datos provienen de una encuesta especial sobre el consumo de tabaco que, desde 1992-1993, se ha realizado cada 3-4 años como parte de una encuesta de población realizada mensualmente por la Oficina del Censo de Estados Unidos. La última encuesta sobre el consumo de tabaco, hecha en 2014-2015, fue copatrocinada por el Instituto Nacional del Cáncer y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Esta encuesta, el 'Tobacco Use Supplement to the Current Population Survey' (TUS-CPS), está diseñada para rastrear las tendencias a largo plazo en el consumo de tabaco, los intentos de dejar de fumar y las políticas relacionadas con el tabaco. Todos los estados están representados y los participantes son entrevistados por teléfono o en persona. La última TUS-CPS consistió en tres muestras recogidas en julio de 2014 y en enero y mayo de 2015, que incluyeron a más de 150.000 encuestados.

Levy y sus colegas de Georgetown Lombardi examinaron la relación entre la frecuencia del uso del cigarrillo electrónico, los intentos de dejar de fumar y la abstinencia del cigarrillo. Debido a las fechas de la encuesta, incluye los tipos más actuales de e-cigarrillos que son más eficaces en la entrega de nicotina.

"Nuestros hallazgos son consistentes con los ensayos aleatorios y los estudios observacionales que miden la frecuencia de consumo de cigarrillos electrónicos. Estos resultados apoyan el uso de los cigarrillos electrónicos, especialmente el uso consistente, como una ayuda efectiva para dejar de fumar. Aunque se estima de manera general que los e-cigarrillos tienen una pequeña parte de riesgo de mortalidad de los cigarrillos, esto representa una importante intervención para salvar vidas que los médicos pueden recomendar cuando otras formas de tratamiento fallan", plantea Levy.