Soria inaugura el sábado el III Congreso para afectados por leucemias, linfomas y mielomas en España

12/11/2008 - 16:09

Al ser cánceres con alta tasa de curación, los retos son ahora bajar la toxicidad de sus fármacos y mejorar la atención al paciente

Al ser cánceres con alta tasa de curación, los retos son ahora bajar la toxicidad de sus fármacos y mejorar la atención al paciente

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, será el encargado de inaugurar este sábado en Madrid el III Congreso para afectados por leucemias, linfomas y mielomas en España, un encuentro organizado por la Asociación Española de Afectados por Linfomas (AEAL) que en esta edición tendrá como objetivo informar al paciente a través de iniciativas innovadoras, como los denominados 'cruceros formativos', y mantener alta su autoestima a través de la estética y la nutrición.

Este es el mensaje de la presidenta de la AEAL, Begoña Barragán, también paciente en fase de superación de la enfermedad, quien en declaraciones a Europa Press, adelantó que en esta reunión expondrán nuevas iniciativas para ampliar sus servicios de información y atención psicológica al paciente, llevando este último a las ciudades "que más lo demandan", que son Barcelona, Bilbao y Oviedo.

"El año que viene queremos dar un paso más allá en la información al paciente, queremos formar a cada paciente en su patología a través de talleres especializados a los que asistirán grupos de menos de 20 personas que podrán así conocer en profundidad qué les pasa, que puede pasarles en el futuro y cómo va su tratamiento", explicó.

Además, la AEAL apostará también en 2009 por fomentar el ocio entre estos pacientes con iniciativas innovadoras como los denominados 'cruceros formativos'. "Estamos organizando un crucero formativo para irnos con los pacientes para ver si, por un módico precio, podemos tirar las enfermedades al mar y aprovechar para tener todas las tardes pequeñas charlas", dijo Barragán, quien adelantó que el primero de estos cruceros será en mayo y por el Mediterráneo.

El encuentro, que se desarrollará durante el fin de semana, contará con la presencia de diversos profesionales de la sanidad, que expondrán, entre otros asuntos, los "retos" que encara el tratamiento de estas enfermedades en España y los métodos para su detección.

Según explicó hoy en declaraciones a Europa Press el doctor Mariano Provencio, del servicio de Oncología del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid, mantener las tasas de curación que tenemos en nuestro país a través de nuevos fármacos y disminuir las toxicidades de los actuales es una de las metas en las que trabajan los expertos en investigación oncológica.

A pesar de tratarse de uno de los tipos de tumor con mayor tasa de éxito en su tratamiento, en España se diagnostican cada año entre 7.000 y 9.000 nuevos casos, siendo los más frecuentes los linfomas de Hodgkin y entre ellos, el linfoma difuso de células grandes B.

"Se trata de un tumor que suele aparecer sobre todo en pacientes entre los 40 y los 60 años de edad y en cuya aparición están implicados factores virales, como el VIH, y otros elementos externos cuya relación con la enfermedad aún está por confirmar", explicó.

Aunque no existe un método de diagnóstico precoz por 'screening' como tal para este tipo de cánceres, el experto aconseja estar atento a determinados elementos que pueden "avisarnos" de la enfermedad, tales como los ganglios de más de un centímetro que no se deban a enfermedades respiratorias, infecciones dentales o anginas. "Si no precoz, si conseguiremos así un diagnóstico más rápido", acotó.

NUTRICIÓN Y ESTÉTICA PARA "SENTIRSE MEJOR"

Para la psicooncóloga de AEAL María Martínez Sanmartín, una de las "claves" para mejorar la calidad de vida del paciente es proporcionarles "buena información" sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad "con todos sus efectos". "Sólo así aumentarán su seguridad, disminuirán la sensación de inseguridad y reducirán la ansiedad", aseguró la experta.

También destaca la importancia de "formar" a la familia del afectado para que sepa enfrentarse a la nueva situación y pueda "tratar con el paciente" de la forma más adecuada posible. "Cada paciente es diferente, lo primero es valorar sus necesidades, preguntarle cómo quiere ser tratado para enfrentar su mal", explicó.

Asimismo, en los talleres que se impartirán en el marco de este congreso, nutricionistas y esteticistas hablarán a los pacientes de los métodos a su alcance para "sentirse mejor", tanto física como anímicamente, enfrentando efectos secundarios como la pérdida de pelo para mantener su autoestima y combatir el estrés con relajación.