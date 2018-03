Australia.- Condenada una mujer australiana de 60 años por ayudar a morir a su pareja

12/11/2008 - 16:52

Una mujer australiana de 60 años, Shirley Justins, ha sido condenada a pasar los fines de semana en prisión durante los próximos dos años por ayudar a morir a su pareja, Graeme Wylie, enfermo de Alzheimer, en el año 2006.

SIDNEY, 12 (EUROPA PRESS)

El escrito del juez encargado del caso señala que Justins creyó que hacía lo que Wylie quería, pero que éste no tenía la capacidad para decidir sobre su propia vida. Además, la acusa de ser "egoísta y cruel" por negar a las hijas de su pareja la oportunidad de despedirse de su padre.

Wylie había viajado previamente a Suiza para solicitar el suicidio asistido, pero las autoridades de este país se lo denegaron alegando que no había seguridad al cien por cien de que el enfermo estuviera en plenas facultades mentales para tomar una decisión así, lo que llevó a Justins a dar a su pareja, de 71 años, una dosis letal del fármaco Nembutal, informa la BBC.

SATISFACCIÓN POR LA CONDENA

La hija de Wylie, Tania Shakespeare, se mostró satisfecha con la sentencia contra Justins. "Ha engañado a nuestra familia. Engañó a mi padre. Me parte el corazón no haber podido despedirme de mi padre", subrayó.

Una amiga de la familia, Caren Jenning, de 75 años, fue condenada por su complicidad en el homicidio, cometido el pasado junio, ya que fue ella quien viajó a México para conseguir el fármaco para Wylie y ella misma, ya que sufría un cáncer de pulmón. Se suicidó el pasado septiembre alegando que no quería morir en la cárcel.

Para el juez del Tribunal Supremo Roderick Howe, el de Justins no se trata de un caso de eutanasia. "No es lo mismo. La ley no da permiso a alguien para quitarle la vida a otros", indicó, al tiempo que consideró las acciones de Justins y Jenning como una "iniciativa criminal conjunta".

Por su parte, el doctor Philip Nitschke, director del grupo proeutanasia Exit International, declaró a los medios de comunicación que las sentencias contra las dos mujeres demuestran que las personas que quieren decidir sobre su propia vida deben hacer los preparativos con tiempo.

"Pidió (a las mujeres) que le ayudaran cuando agotara las opciones. Esas dos mujeres le querían tanto que tomaron esa decisión y ahora tienen que pagar un infierno por ello", manifestó Nitschke.