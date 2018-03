CValenciana.-Sanidad dice que tardó mes y medio para encontrar un TAC para el paciente alicantino con una masa abdominal

12/11/2008 - 17:59

La Conselleria valenciana de Sanidad indicó hoy que el alicantino con una masa abdominal gigante, que permanece postrado desde hace meses, está siendo tratado desde julio de 2006 de su dolencia, al tiempo que destacó que las características del enfermo han hecho en ocasiones que se retrasaran las pruebas, como en el caso del TAC que se le realizará mañana, ya que se ha buscado un aparato adecuado durante un mes y medio, según indicaron hoy a Europa Press fuentes de este departamento.

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

La conselleria quiso destacar hoy que el paciente ha sido tratado desde hace dos años y medio y que se le han hecho "todas las pruebas necesarias", aunque las características de su enfermedad y la complejidad del caso han hecho que en ocasiones se dilataran las pruebas. Además, apuntaron que la masa adiposa no había alcanzado el tamaño actual cuando fue tratado por primera vez, sino que ha ido creciendo con el paso del tiempo.

Así, las mismas fuentes aseguraron que el TAC al que será sometido mañana jueves, 13 de noviembre, fue pedido por los médicos que le atendían el pasado 23 de septiembre. Sin embargo, a causa de su peso, han tardado un mes y medio en encontrar una máquina que pudiera ajustarse a sus necesidades, ya que el paciente, a causa de su dolencia, pesa 200 kilogramos.

De este modo, Sanidad sostiene que se barajaron varias posibilidades, en Alicante, a través de los conciertos con centros privados, en Valencia, e incluso en La Paz de Madrid. Finalmente, encontraron en Alicante un centro donde podría hacerse estas pruebas sin necesidad de que el paciente tuviera que desplazarse, por lo que eligieron esta opción.

El paciente, según Sanidad, empezó a ser atendido de su dolencia en julio de 2006 por el Servicio de Endocrinología del Centro de Especialidades de la calle Gerona de Alicante, dependiente del Hospital de Sant Joan. A finales de ese año, según las mismas fuentes, se le hizo la primera valoración para cirugía bariátrica --intervención para obesidad mórbida-- y se le hicieron endoscopias y valoraciones del equipo Cardiovascular y del de Neumología.

No obstante, tras estas pruebas, el equipo médico concluyó que en una intervención no era adecuada porque tenía la masa de grasa concentrada y además había "mucho riesgo" para el paciente y no aportaba "ninguna mejora". Es entonces cuando se opta por tratamiento endocrinológico y durante 2007 asistió a múltiples consultas de especialistas endocrinos, de medicina familiar y de dermatólogos.

Así, en marzo de 2008 estuvo hospitalizado durante tres días para ser sometido a una valoración completa del equipo médico ante una posible intervención quirúrgica del tejido adiposo. Entre las pruebas que se le pidieron para este fin está el TAC que le harán mañana jueves y, según la conselleria, la cita le fue comunicada a primera hora de hoy.

Daniel E.M. aseguró hoy que se encuentra "desesperado" y como "un vegetal sentado en un sillón", por lo que ha presentado quejas contra las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social por una presunta "dejadez" de la administración. Además, ha elevado una queja al Síndic de Greuges para exponer su situación debido al periodo de espera para obtener un tratamiento.