Cada 10 segundo muere una persona en el mundo por una complicación relacionada con la diabetes

12/11/2008 - 18:41

En el mundo cada 10 segundo muere una persona debido a una complicación relacionada con la diabetes, una enfermedad que en el mundo afecta a más de 250 millones de personas y que se estima que, de no prevenirse, alcanzará los 380 millones en la próxima generación, según explicaron hoy expertos reunidos en la presentación del próximo Simposio que organiza la Fundación Lilly bajo el tema 'Diabetes Mellitus Hoy'.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Esta cifra no es real si se tiene en cuenta, como explicó el jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Manuel Serrano Ríos, que diversos estudios han demostrado que la incidencia de la enfermedad no se descubre durante años y que existe un estado prediabético que también debe ser contabilizado. Además, hay que tener en cuenta que tener en cuenta que se estima que "uno de cada dos enfermos no están diagnosticados".

En España se estima que entre 2,5 y 3 millones de personas padecen la enfermedad, de los que aproximadamente el 85 por ciento padece diabetes tipo 2. "Aunque en Europa, y España por tanto, se estima que de aquí al 2025 los datos aumentaran un 20 por ciento", indicó el vicepresidente de investigación de Diabetes y Endocrinología de Eli Lilly en Indianápolis (EEUU), el doctor Carlos Paya.

Los datos empeoran si observa que en Norteamérica la incidencia aumentará un 40 por ciento; que en Sudamérica y países asiáticos, donde se están reduciendo las zonas rurales y aumentando la occidentalización, la incidencia subirá hasta un 80 por ciento.

CAMBIOS AMBIENTALES Y GENÉTICOS

Este aumento fundamentalmente es debido a los cambios sociales y culturales, así como el aumento de La expectativa de vida, la occidentalización de las zonas más rurales, la reducción de la actividad física y el cambio de patrones en el estilo de vida que han conducido a una alimentación menos saludable. Además, existen otros factores que conviene identificar como son la edad, el riesgo genético, la obesidad, diabetes gestacional, etc.

"La diabetes contribuye junto con la obesidad y los problemas cardiovasculares, una enfermedad ligada a la evolución y la globalizaciones de uno hábitos alimenticios erróneos", advirtió el doctor Serrano Ríos, que recordó que, en el caso de la diabetes, "hay que estar pendientes para poder detectar cuanto antes la alteración de la glucemia".

Por otra parte, en caso de predisposición genética, que se tiene en cuenta en la diabetes tipo 2, en los últimos años se han identificado hasta 20 variantes genéticas asociadas a la enfermedad, lo que permitirá desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Aunque la mejor prevención, al igual que en el tipo 1, es llevar un estilo de vida saludable.

Por otra parte, recordaron que, además de los problemas discapacitantes que pueden causar en los pacientes, hay que tener en cuenta, según explicó este experto, que el crecimiento de la prevalencia supondrá para muchos países una elevada carga financiera.

Ante esta futura situación, abogaron por aumentar las campañas de información y educación referida a los estilos de vida y la alimentación, así como tratar de crear una mayor conciencia social sobre este problema.

AUMENTA SU INCIDENCIA EN NIÑOS

El próximo viernes, día 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes que este año se centra en la enfermedad en niños y adolescentes. En estos casos sobre todo se produce la tipo 1 que, según los últimos datos, tienen una incidencia de alrededor del 14 por 10.000 niños al año; en cuanto al tipo 2 se conoce que, entre los 8 y los 12 años la incidencia está entre el 4 y 5 por ciento. La diabetes tipo 1 es la más común en los niños, aunque se está observando una incidencia cada vez mayor de la tipo 2.

En el caso de la tipo 1, entre otros factores, se barajan las infecciones enterovirales durante el embarazo, el tabaquismo materno, el exceso de algunos productos químicos en la alimentación; el aumento de grasa en el organismo; mayor peso al nacer; la falta de lactancia materna; o el exceso de cereales.

En cuanto a la prevalencia de la enfermedad tipo 2 en adolescentes se sabe que "está íntimamente ligada a la obesidad", señaló el doctor Serrano Ríos, que advirtió que la unión de estas problemáticas, conocida como síndrome metabólico, actualmente podría afectar ya a entre un 6 y un 8 por ciento de los adolescentes entre los 6 y 12 años.

En cualquier caso, el doctor Serrano Ríos, recordó que si se mantienen las tendencias actuales, se espera que en el mundo se duplique el número de nuevos casos de diabetes en niños, llegando al 50 por ciento durante los próximos 15 años en diabetes tipo 1 en niños por debajo de los cinco años.

Por tanto, explicó que es necesario que la sociedad tome conciencia de la enfermedad porque "el problema en España podría ser importante" y, en consecuencia, abogó por una mayor "educación alimentaria" desde el embarazo, ya que "una alimentación inadecuada intraútero puede producir enfermedades metabólicas como la diabetes, además de la hipertensión arterial, obesidad, etc."

'DIABETES MELLITUS HOY'

Ante esta problemática la Fundación Lilly organiza el 14º Simposio Científico que, en esta ocasión, tiene como tema de fondo 'Diabetes Mellitus Hoy'. El encuentro, de dos días de duración, comienza mañana jueves 13 de noviembre en El Escorial, donde se reunirán expertos nacionales e internacionales con el objetivo de ampliar sus conocimientos sobre la enfermedad, explicó el coordinador del simposio y directos de la Fundación Lilly, el doctor José Antonio Gutiérrez.

Así, entre otros temas se abordaran la historia y naturaleza de la debates; la epidemiológica de la enfermedad; la resistencia a la insulina; la relación con la obesidad; los factores de riesgo cardiovascular; así como tratamientos, últimos avances y recomendaciones en el manejo de la enfermedad.