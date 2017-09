La lucha bacteriana proporciona un nuevo tratamiento para las infecciones hospitalarias

Una bacteria que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo a partir de infecciones adquiridas en el hospital después del tratamiento con antibióticos parece destinada a ser derribada a través de su propia rivalidad entre hermanos. Diferentes cepas de 'Clostridium difficile' ('C. Diff') utilizan armas diminutas para matarse mutuamente, y científicos de Reino Unido y Estados Unidos han descubierto cómo funcionan, permitiéndoles manipularlos en un agente antimicrobiano con el potencial de prevenir o curar la infección por 'C. Diff'.

El equipo de científicos de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, la empresa de biotecnología californiana AvidBiotics Corp y la Universidad de Glasgow, también en Reino Unido, encontraron que cuando 'C. Diff' desarrolla una resistencia a estas armas, las bacterias ya no pueden causar infección, por lo que son inofensivas, como informan en un artículo que se publica en 'Science Translational Medicine'.

'C. Diff' vive en el intestino humano --por lo general en pequeñas cantidades--, pero cuando las personas toman antibióticos, esto mata a muchas de sus bacterias intestinales protectoras, lo que permite a 'C. Diff' obtener un punto de apoyo más fuerte. A continuación, crece muy rápidamente, liberando toxinas que causan diarrea e inflamación que puede ser fatal.

Al igual que muchas bacterias, 'C. Diff' puede hacer un arma que sea capaz de identificar y matar las cepas concurrentes de 'C. Diff'. Esta arma se adhiere a la superficie de otras células de 'C. Diff' y dispara una aguja como un arpón a través de su membrana, provocando la muerte de la célula. Los científicos de AvidBiotics Corp han logrado diseñar esta arma para que pueda producirse en masa de forma estable como un potencial tratamiento o enfoque preventivo para las infecciones por 'C. Diff'.

ARMAS QUE EMPLEAN PROTEÍNAS EN UNA CAPA DE LA BACTERIA

Pero a pesar de que este conjunto de agentes antimicrobianos, llamados Avidocin-CDs, pueden matar múltiples cepas de 'C. Diff' sin afectar a otras bacterias "amigables", los investigadores todavía no estaban seguros de cómo estas "armas" identificaban las diferentes cepas de 'C. Diff' y por qué se dejó a otras bacterias ilesas.

Así que se asociaron con el doctor Robert Fagan, del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de Sheffield, que es un experto en la capa externa cristalina de 'C. Difficile', conocida como la capa S. El equipo se dio cuenta de que la respuesta parecía estar vinculada a diferentes tipos de capas S de 'C diff'. Las cepas producen uno de los 14 posibles tipos diferentes.

"Descubrimos que las armas producidas naturalmente por 'C. Diff' y las diseñadas por nuestros colegas en AvidBiotics estaban utilizando ciertas proteínas en la capa S para identificar a qué cepas dirigirse", explica Fagan. La capa S de 'C. Diff' es única para estas bacterias, lo que explica por qué la matanza de Avidocin-CD es tan específica. Los científicos de AvidBiotics Corp fueron capaces de diseñar diferentes versiones de Avidocin-CD para dirigirse a 12 de los 14 tipos conocidos de capa S.

Además, el equipo también descubrió que al deshacerse de su capa S, 'C. Diff' podía volverse resistente a las armas, pero ya no podía producir grandes cantidades de toxina. La doctora Gillian Douce, de la Universidad de Glasgow, fue capaz de demostrar que, aunque estas 'C. Diff' resistentes podrían sobrevivir y multiplicarse en el intestino, se volvieron inofensivas y ya no causaron enfermedades. Hasta ahora, la investigación sólo se ha llevado a cabo en el laboratorio y en estudios con animales, por lo que se necesitan más trabajos antes de que el tratamiento pueda estar disponible en la clínica.