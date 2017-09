La longitud de los telómeros puede tener una correlación directa con la insuficiencia cardiaca en humanos

Cada célula en el cuerpo humano promedio contiene 23 pares de cromosomas, y cada uno tiene dos telómeros que cubren sus extremos protegiéndolo del deterioro o la fusión con los cromosomas adyacentes, al igual que la punta de plástico en el extremo de un cordón de zapato evita que se desenrede. Aunque existe un rango de longitud para clasificar un telómero saludable, investigadores han encontrado que las personas con insuficiencia cardiaca tienen telómeros más cortos dentro de las células que forman el músculo cardiaco (conocidas como cardiomiocitos).

Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, en colaboración con la Universidad de Connecticut, ambas en Estados Unidos, publica sus hallazgos este jueves en 'Journal of American Heart Association', basándose en un documento de métodos publicado recientemente en 'Nature Protocols'. Este grupo de científicos señala que es el primero que ha desarrollado un método para medir la longitud de los telómeros usando tejidos del corazón humano.

"Una vez que establecimos el método para medir los telómeros en las células del corazón --lo cual era difícil, porque rara vez se toman células cardiacas humanas de una persona viva-- adquirimos muestras de tejido cardiaco de pacientes que reciben trasplantes de corazón y donantes de órganos para evaluar la longitud del telómero", relata el investigador principal del estudio, Foteini Mourkioti, profesor auxiliar de Cirugía Ortopédica y de Biología del Desarrollo y Celular.

"El uso de muestras del Biobanco Bioquímico de Tejido Cardiaco de Penn significó que también podíamos adquirir datos de pacientes para las muestras, así que teníamos información útil como la edad, el sexo y la función cardiaca del paciente", añade el también codirector del Programa de Regeneración Musculoesquelética en el Instituto de Medicina Regenerativa de Penn.

Los investigadores fueron capaces de medir los telómeros en las muestras de pacientes que tenían enfermedad cardiaca y los que no, y agrupar los resultados en categorías en función de la edad de los pacientes. Encontraron que, en las muestras de las personas sanas, la edad no jugó un papel en la longitud del telómero, puesto que los telómeros de individuos jóvenes sanos y viejos no se vieron afectados.

Sin embargo, los pacientes con insuficiencia cardiaca presentaban telómeros más cortos, independientemente de su edad. Al comparar las muestras enfermas y saludables, los científicos fueron capaces de establecer una correlación entre los telómeros más cortos y la presencia de insuficiencia cardiaca.

Los pacientes con los telómeros más cortos en sus células cardiacas también tenían la función cardiaca más severamente disminuida. El equipo detectó que los cardiomiocitos eran las únicas células cardiacas afectadas por la longitud de los telómeros en las muestras de enfermedad, pero la longitud de los telómeros de otras células dentro de las mismas muestras de corazón enfermo no era diferente.

"Esta investigación sobre tejidos humanos es crítica, ya que puede abrir la puerta a futuras terapias de preservación de los telómeros para ayudar a proteger a los pacientes con insuficiencia cardiaca --dice el coautor Kenneth B. Margulies, profesor de Medicina y director de investigación de Insuficiencia Cardiaca y Trasplantes--. Aunque se necesita entender mejor cómo la enfermedad cardiaca induce el acortamiento de los telómeros, éste es un paso importante en el proceso de investigación, que nos acerca a una mejor comprensión de la insuficiencia cardiaca".

Mourkioti y su equipo están trabajando ahora para identificar las vías que se dirigen específicamente a los cardiomiocitos, con el fin de rastrear la progresión de la enfermedad y las áreas de identidad para intervenciones terapéuticas que más tarde se pueden probar en ensayos clínicos en humanos. "Lo importante es que ahora tenemos una nueva ventaja para seguir y probar cómo pueden intervenciones específicas en los telómeros cardiacos mejorar la función del corazón", concluye este experto.