Los partidos de la oposición, excepto Ciudadanos, firman un pacto para universalizar la sanidad y 'blindar' el SNS

12/09/2017 - 13:56

Los partidos políticos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, han firmado este martes el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal, promovido por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER), en la que participan más de 70 organizaciones de la sociedad civil, para pedir la universalidad de la sanidad y 'blindar' el Sistema Nacional de Salud (SNS).

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo han señalado diferentes representantes políticos y de las asociaciones que conformar REDER, quienes han recordado que el Real Decreto 16/2012 ha deteriorado al sistema sanitario español, ha aumentado las desigualdades sanitarias y ha provocado una "desorganización y descoordinación" de la asistencia sanitaria.

"Desde que se aprobó muchas organizaciones de la sociedad civil hemos considerado que es injusto y va en contra del derecho universal de la salud. Es un modelo que es menos eficiente. El arco parlamentario ha cambiado, ya hubo un pacto previo por la sanidad en el que se retrataron los mismos partidos políticos y organizaciones. Ahora es diferente y tiene capacidad legislativa como para cambiar esta realidad y lo que hemos hecho ahora es renovarlo, darle más fuerza porque cada vez se unen más organizaciones e intentar que todos los partidos políticos sean capaces de crear una proposición de ley que derogue el RD 16/2012 que será el final de todo el trabajo que venimos haciendo en estos cinco años", ha explicado el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo.

En concreto, en el pacto, los firmantes se han comprometido a promover las reformas legales necesarias para universalizar la sanidad y blindar el SNS como pilar básico del Estado Social con "clara vocación redistributiva"; que, de forma específica, se reconozca el acceso universal a la salud como un derecho de todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa, poniendo así fin al modelo basado en el aseguramiento; blindar el modelo de SNS financiado a través de impuestos; y garantizar la asignación presupuestaria suficiente, recapitalizando el SNS hasta garantizar la calidad, eficiencia y universalidad del mismo.

Además, han acordado exigir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy la retirada "inmediata" de los recursos de inconstitucionalidad contra las normativas autonómicas que dan cobertura a las personas excluidas por el RD 16/2012; la reforma "inmediata" del modelo de financiación autonómica para garantizar la suficiencia financiara y la sostenibilidad del SNS; y que se abstenga de utilizar el artículo 134.6 de la Constitución para evitar la tramitación de una iniciativa que cuenta con un amplio consenso del Congreso y está respaldada por los principales colectivos profesionales y sociales.

"Se han dado muchos datos que confunden a la población porque excluir a los inmigrantes de la asistencia sanitaria no es más barato, no tiene ningún sentido político, ni de derechos humanos, ni de eficiencia del sistema. Vamos a seguir persiguiendo y vigilando a cada uno de los representantes parlamentarios para que esto se haga realidad con una proposición de ley. No queremos un brindis al sol, sino que se haga realidad y no sólo lo queremos por una cuestión de derechos, sino que además desde todas las perspectivas económicas, sociales y del Estado del Bienestar apuntan a que este RD tiene que derogarse", ha apostillado Félix Hoyo, en representación de REDER.

EL OBJETIVO ES CREAR UNA PROPOSICIÓN DE LEY

Precisamente, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández Díaz, ha recordado que el Gobierno ha vetado una proposición de ley para presentada por su grupo parlamentario, al comienzo de la legislatura, para devolver la sanidad universal a "todas" las personas que residen en España.

No obstante, ha asegurado que los socialistas van a trabajar para conseguir una "mayoría parlamentaria" suficiente que permita levantar dicho veto y, al mismo tiempo, seguirán exigiendo que se retiren los recursos que el Ministerio de Sanidad ha presentado contra las comunidades autónomas que han seguido ateniendo en sus sistemas sanitarios a los inmigrantes.

De la misma opinión se ha manifestado la diputada de Compromís, Marta Sorlí, quien ha asegurado que el pacto firmado es una llamada de atención al Ejecutivo para que deje de "asfixiar" a las personas y comience a trabajar para rescatarlas. "Durante estos últimos años, hemos visto que se ha ido poco a poco recortando derechos y el derecho a la sanidad es uno de los básicos y fundamentales para todas las personas que viven en España. Pero no sólo eso, en las autonomías en las que se ha querido recuperar ese derecho, se nos ha perseguido con el Tribunal Constitucional, y utilizado el sistema de financiación para mercadear con los derechos sanitarios", ha apostillado Sorlí.

CRÍTICAS A CIUDADANOS

Dicho esto, tanto la diputada de Compromís, como Fernández Díaz y la diputada de Izquierda Unida Eva García han criticado la decisión de Ciudadanos de no firmar este pacto. "Hemos visto que hay dos fuerzas políticas que lamentablemente ni quieren escuchar a la sociedad, ni llegar a consensos con el resto de partidos, cuando son ellos los primeros en plantear la necesidad de hablar y dialogar pero que a la hora de la verdad no están por la labor de firmar acuerdos", ha señalado García.

Además, Sorlí ha aconsejado tanto a Ciudadanos como al PP adherirse al pacto y pensar "primero en el bienestar de las personas y no tanto en el de las multinacionales y el de los bancos". "Hemos visto que Ciudadanos comenzó defendiendo la sanidad universal pero una vez firmó su acuerdo presupuestario con el PP se ha puesto de su lado, defendiendo las políticas que hace ahora y que ha hecho en las legislaturas anteriores", ha añadido el diputado socialista.

No obstante, desde Ciudadanos se ha pedido ser realistas, asegurando que con la redacción del acuerdo no pueden llegar a un acuerdo. "Hay que ser realistas y apostar por la sostenibilidad del sistema y con la redacción que tienen ellos no podíamos llegar a un acuerdo porque hay prestaciones actuales que no cubren ni al 80 por ciento de la población, como el cribado del cáncer de colon. Es importante no sólo agitar las banderas y crear eslóganes, sino dar soluciones realistas a todos los ciudadanos", ha manifestado el portavoz de Sanidad de este partido, Francisco Igea.

Sin embargo, el presidente de Médicos del Mundo ha insistido en la voluntad de REDER de conseguir que el partido que lidera Albert Rivera se adhiera a este pacto, si bien ha reconocido que ha sido "muy difícil" poder llegar a un acuerdo con ellos. Ahora bien, ha avisado de que todavía queda "trabajo por hacer" ya que el pacto firmado se debe plasmar en la elaboración de una proposición de ley. "Somos optimistas. Creo que si logramos unir la voluntad de los partidos políticos que han firmado el pacto es posible que podamos sacar una proposición de ley", ha argumentado.

El pacto está suscrito por el PSOE, Podemos-En Comú Podem-En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu, así como los sindicatos CCOO, UGT y USO. En cuanto a las organizaciones sanitarias, se han unido la sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la de Salud Pública (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (Semergen) o la Asociación de Enfermería Comunitaria.

Asimismo, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT y ODUSALUD. Entre las ONG destacan Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Finalmente, y por parte de las organizaciones de personas migrantes figura la asociación ARI-PERÚ, entre otras.