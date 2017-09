Satse prepara un plan para prevenir y actuar de forma unificada en toda España contra las agresiones a los profesionales

El presidente del sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, ha adelantado este miércoles que su organización está elaborando un plan integral, que presentará al Ministerio de Sanidad para llevarlo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para lograr unificar los criterios de prevención y actuación contra las agresiones que sufren los profesionales en su práctica clínica diaria.

"Nosotros planteamos un plan integral que aborde la prevención, sensibilización, campañas de información a la población, cómo atender al profesional, cómo puede prevenir las agresiones, qué ocurre para que un ciudadano en un momento determinado provoque una agresión física o verbal y por qué no se contempla en el Código Penal las intimidaciones, coacciones, amenazas", ha explicado Cascos.

Una medida que, tal y como ha argumentado, es diferente al plan aprobado entre el Ministerio de Sanidad y el de Interior contra las agresiones a los profesionales sanitarios ya que, en el mismo, sólo se estableció la figura del interventor policial territorial, algo que, si bien complementa y forma parte del conjunto de las agresiones, "no es un todo".

Y es que, aunque actualmente todas las comunidades autónomas tienen planes contra las agresiones, "no hay unificación en cómo acometer las agresiones". Por ello, a su juicio, un tema "tan importante y sensible" requiere que todos los criterios de actuación sean los mismos en toda España.

"Hemos detectado que los planes de las comunidades no son igualitarios porque unos plantean unas medidas que son positivas y en otros no existen. Las agresiones requieren unidad, generosidad y fortalecimiento y que en el conjunto del Estado los profesionales se sientan protegidos y seguros de manera igual y no diferente. Y, por ello, vamos a hacer una propuesta al Ministerio de Sanidad para que el CISNS lo valore, sin ánimo de decir a nadie lo que tiene que hacer pero sí buscando la unificación de criterios y un tratamiento igualitario cuando se produce una agresión o la forma de prevenirlas", ha apostillado.

DENUNCIA LA FALTA DE PERSONAL

Por otra parte, el nuevo presidente de Satse, elegido el pasado mes de junio en el XIV Congreso Estatal del sindicato, ha informado de que durante su mandato va a trabajar para mejorar el empleo y la calidad del mismo entre los enfermeros y fisioterapeutas, recordando que la falta de personal provoca más complicaciones y fallecimientos entre los pacientes.

Actualmente en España hay una media de 5,2 enfermeros por cada 1.000 habitantes, una cifra "muy alejada" de la media europea, la cual se sitúa en 9 por cada 1.000. En este sentido, Cascos ha comentado que se necesitarían unos 140.000 enfermeros más en España para poderse igualar a Europa.

"Por cada paciente extra que se añade a la carga de trabajo de una enfermera, las posibilidades de que un enfermo muera en el posterior a la cirugía se incrementan un siete por ciento", ha asegurado, aludiendo a un estudio publicado en la revista 'The Lancet'.

De hecho, ha anunciado que van a seguir presionando a las distintas administraciones públicas para que se convoquen nuevas Ofertas Públicas de Empleo tanto para enfermeros como para fisioterapeutas. Precisamente, se ha publicado recientemente una encuesta realizada a los profesionales de Enfermería en la que se mostró que más del 71 por ciento cree que no es suficiente la plantilla en su centro o unidad, el 80 por ciento no recibe una remuneración digna y más del 95 por ciento considera que las administraciones no favorecen la visibilidad de la profesión.

Otra de las prioridades que Cascos se ha marcado como presidente de Satse es recuperar los derechos perdidos de estos profesionales sanitarios durante la crisis, volviendo así a la jornada semanal de 35 horas e incrementando progresivamente sus salarios. "Los recortes realizados desde 2012 se impusieron como una cuestión circunstancial y temporal y ahora que ha pasado la crisis no hay ningún argumento que sustente seguir con estos recortes", ha avisado.

Asimismo, la mejora de las condiciones laborales pasa también por la implementación de un itinerario laboral que haga posible a los profesionales acogerse "voluntariamente" a un conjunto de medidas beneficiosas en función de variables como la edad y los años de servicios prestados, el reconocimiento del solape de jornada o la reactivación de la carrera profesional.

Finalmente, el presidente de Satse se ha comprometido a adoptar medidas para mejorar la seguridad de los profesionales enfermeros que manipulan fármacos peligrosos, aumentar la visibilidad de la Enfermería, a través de la puesta en marcha de campañas de sensibilización social.