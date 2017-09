El Marañón participa en un ensayo clínico internacional en pacientes de melanoma

Madrid, 13 sep (EFE).- El hospital Gregorio Marañón ha participado en un ensayo clínico con más de 900 pacientes de varios países, que ha revelado la eficacia de un anticuerpo inmunomodulador para disminuir el riesgo de recaídas en pacientes operados de melanoma avanzado.

El ensayo, en el que también participaron pacientes del hospital Clínic de Barcelona, ha sido publicado recientemente en la revista médica The New England Journal of Medicine (NEJM), señala el hospital madrileño en una nota de prensa.

Se ha analizado un tipo de inmunoterapia con Nivolumab después de la cirugía en pacientes con melanoma en fase III y se compararon los resultados con el fármaco estándar empleado (Ipilimumab) para reducir las recaídas en pacientes en fase III/IV extirpados quirúrgicamente.

Ambos fármacos son inmunoterápicos, es decir, actúan inhibiendo un fallo en el sistema de control del sistema inmunitario que impide a las células defensivas reconocer y destruir el tumor.

El estudio denominado 'CheckMate238' observó "una clara evidencia" de beneficio en el grupo tratado con nivolumab tras 18 meses de tratamiento, con una tasa de supervivencia libre de recaídas del 66% en este grupo frente al 52,7% del otro grupo, además de menos toxicidades y efectos adversos.

Los resultados han sido presentados esta semana por el Dr. Jeffrey Weber, del NYU Langone Medical Center de New York, en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) que se ha celebrado en Madrid.

Entre los firmantes del estudio figuran los doctores Iván Márquez-Rodas, del servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón, y Ana Arance, del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora del equipo Genómica traslacional y terapias dirigidas en tumores sólidos del IDIBAPS.

El melanoma avanzado es un tipo de cáncer con mal pronóstico y una incidencia creciente, y hasta ahora el único tratamiento adyuvante aprobado para este tipo de pacientes era el interferon, pero es tóxico y su beneficio es controvertido, añade la nota.

Una de las ventajas del tratamiento con Nivolumab es que "beneficia tanto a pacientes con mutación en el gen BRAF como sin ella", a diferencia de otras terapias que sólo son válidas para los pacientes con esta mutación, aproximadamente un 50% de ellos", asegura Márquez-Rodas.

Con este estudio se ofrece "una opción terapéutica eficaz y segura para estos pacientes con melanoma intervenido que supondrá un cambio en la práctica clínica habitual", concluye.