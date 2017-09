Los españoles corren mal: el 62% de 'runners' ha sufrido problemas de salud este año

La mitad de los corredores ni calienta antes ni estira después

Las lesiones musculares son las dolencias más comunes

© Kiosea39 | Dreamstime

Correr es un hábito deportivo barato, que puede realizar cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier lugar del mundo. Además, es muy saludable. ¿O no tanto? La moda de la carrera como deporte ha provocado un aumento de personas que se han sumado a este ejercicio físico, aunque de un modo inconsciente, según alarman desde la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

Un estudio realizado por CinfaSalud con el apoyo de esa entidad ha revelado los malos hábitos de los españoles a la hora de salir a correr, según publica el diario El Mundo.

No seguir un plan de entrenamiento (el 77%), no calentar antes de la carrera ni estirar después (la mitad no lo hace) y no haber pasado por una prueba de esfuerzo para determinar la capacidad física -especialmente en los corredores de maratón o larga distancia- son algunos de los factores que convierten el 'running' en un deporte de riesgo.

De hecho, este año casi el 62% de los corredores ha sufrido problemas de salud relacionadas con los momentos dedicados a correr. Las lesiones musculares son las dolencias derivadas más populares -un 38% las ha padecido este año-, pero también se multiplican los dolores de cabeza severos, las fracturas, esguinces, mareos y palpitaciones.

El cuerpo lanza señales cuando la persona no está corriendo de manera óptima. Es imprescindible prestar atención a los pinchazos en las zonas musculares que más se están ejercitando, dolores en el pecho, mareos, problemas de respiración o molestias en las articulaciones. No dormir por el cansancio acumulado o padecer desarreglos en la menstruación constituyen, por otra parte, síntomas de un entrenamiento excesivo.

Los expertos recomiendan correr entre 150 y 300 minutos a la semana -sin sobrepasarlos-, tener en cuenta un plan de entrenamiento en progresión, adaptar la alimentación a las necesidades y someterse a pruebas de esfuerzo.