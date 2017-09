Hasta 1 de cada 4 pacientes de sarcoma de tejidos blandos recibe un tratamiento erróneo dirigido a otras patologías

19/09/2017 - 14:28

Hasta un 25 por ciento de pacientes con sarcoma llega a recibir un tratamiento erróneo, es decir, dirigido a otras patologías, debido a que se realiza un diagnóstico impreciso, pues este tipo de cáncer es tan poco frecuente que "a un médico cuando ve un bulto no se le ocurre pensar en un sarcoma", según ha declarado el responsable del Área Médica de Oncología de Lilly, Alejo Casinello.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Asimismo, la miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Afectados por Sarcoma, María José Ruiz Gómez, ha señalado, durante la rueda de prensa celebrada este martes con motivo de la campaña '1 de cada mil, que "los médicos de familia rara vez se encuentran con un sarcoma a lo largo de su vida profesional o ninguno, y están atados de pies y manos".

La detección de la enfermedad puede durar "de tres a seis meses, pero a ello se le pueden sumar otros tres contando la primera consulta en Atención Primaria", ha declarado el oncólogo y miembro del Grupo Español de Investigación en Sarcomas, Ricardo Cubedo.

Una vez detectada la enfermedad, el tiempo medio de supervivencia es de cinco años en el continente europeo, sin embargo esto depende del estadio de la enfermedad.

En concreto, en Europa se producen más de 27.900 casos nuevos de sarcoma al año, correspondiendo el 84 por ciento a tejidos blandos, y un 14 por ciento a óseos. En este sentido, en España se estima que hay 3,1 casos por 100.000 habitantes.

Además, el perfil del pacientes corresponde a un hombre de avanzada edad de entre los 40 y 60 años; es menos frecuente en mujeres, e incluso hay "casos en edades pediátricas", ha advertido Casinello.

Por otro lado, ha resaltado que este tipo de tumor "tiene una particularidad ya que cuando se biopsia se puede cometer el error de diseminarlo. Entonces, algo que puede ser localizable resulta que ahora está más extendido". Además, se estima que hasta un 40 por ciento de los diagnósticos son erróneos.

Por su parte, el patrono de la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, Alberto Gómez, ha afirmado que ellos quieren "contribuir a incentivar la formación, investigación y conocimiento" de esta enfermedad, ya que solo representa el 1 por ciento del total de tumores malignos, y es responsable del 2 por ciento de la mortalidad por cáncer.

EL MURAL

Para conmemorar el Día Nacional del Sarcoma, que se celebra este miércoles, la ilustradora Sara Herranz se ha sumado a la campaña creando un diseño en la estación de Atocha, en Madrid, para representar las emociones de los pacientes.

"La idea me rondó bajo el lema de la campaña 'haciendo visible lo invisible', y tras una conversación telefónica con una paciente. Ella me intentó trasmitir su historia, me contó su historial médico, pero sobre todo hizo hincapié en reflejar el sentimiento de olvido de la sociedad", ha declarado.

La ilustradora ha reflejado en un mural una masa "anónima" con una mujer protagonista en el centro iluminada y mirando hacia el espectador. Con este dibujo ha querido transmitir el sentimiento de soledad que viven los pacientes de sarcoma, al no ser un tipo de cáncer común los tratamiento y la información sobre el mismo son reducidos. A su vez, se ha elegido dicho lugar para representar "como la masa va centrada en su vida, y el paciente se siente solo".