La Reina Sofía pide "redoblar" los esfuerzos en la investigación contra el Alzheimer

19/09/2017 - 16:33

La Reina Sofía ha solicitado, durante la inauguración de Alzheimer's Global Summit, la cumbre internacional sobre el Alzheimer que este año se celebra en Lisboa, "redoblar" los esfuerzos en la investigación contra esta patología con el fin de mejorar el diagnóstico precoz, la calidad de vida de los pacientes y, finalmente, poder curar la enfermedad.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"El esfuerzo de los científicos, médicos y especialistas en los últimos años no se ha visto respaldado por avances significativos en el tratamiento del Alzheimer, aunque se hayan mejorado los cuidados paliativos a través de la acción de cuidadores y familiares. Porque estamos hablando de una enfermedad muy difícil, que tiene su origen en la parte del cuerpo humano más compleja, nuestro cerebro", ha señalado.

Además, la Reina ha recordado que el coste de las familias "no es sólo por desgracia sentimental", sino en "gran medida económico", ya que se elevan los gastos en el cuidado de los enfermos en una etapa de su vida en la que, normalmente, los ingresos han disminuido considerablemente. "No olvidemos el coste que conlleva, para los presupuestos de los gobiernos, el cuidado de nuestros enfermos, carga que no deja de crecer. Urge, por tanto, encontrar soluciones lo más pronto posible", ha añadido.

Del mismo modo, la Reina Sofía ha destacado la importancia de no olvidarse del aspecto humano de la enfermedad y de la necesidad de que los pacientes y sus familias puedan encontrar el apoyo, afecto, consuelo y, sobretodo, esperanza ante "este incapacitante mal". Y es que, tal y como ha recordado, se sabe que un enfermo de Alzheimer "nunca" pierde su capacidad humana y sensorial de vivir, lo que le permite recibir cariño, afecto y cuidados.

Por todo ello, y tras recordar que la Fundación Reina Sofía lleva más de 15 años de trabajo para concienciar sobre la importancia de la investigación, ha animado a los asistentes a la cumbre a trabajar "conjuntamente" para que, entre todos, se puedan lograr los "ansiados" avances en la investigación y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

COMPROMISO DE LOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS

Precisamente, este lunes los representantes de las asociaciones de familiares de enfermos con demencia, desde España y Portugal, van a explicar la situación desde las perspectivas de cuidadores y familiares. Además, el creador de la foca robótica para el tratamiento de terapia no farmacológica contra el Alzheimer, Takanori Shibata, va a exponer los beneficios de su invento.

Se trata de un encuentro que, tal y como han comentado los organizadores, se pone de manifiesto el compromiso de los científicos y profesionales sociosanitarios en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer.

"Nosotros no nos rendimos y la población tampoco en la lucha contra las demencias. Si no tuviéramos tantos voluntarios dispuestos a someterse a nuestras investigaciones, nuestras conclusiones para avanzar en la lucha contra la demencia no serían posibles", ha comentado la directora médica de la Fundación ACE, Mercè Boada.

Además, prosigue, los ya enfermos de Alzheimer aceptan colaborar en este tipo de investigaciones, pensando en que así ayudarán a evitar que sus hijos y nietos se vean afectados en el futuro. Por su parte, los hijos y nietos piensan que de alguna manera ayudan a su padre o abuelo, concluye.

Uno de los "mayores atractivos" de la cumbre es la vivienda adaptada a personas con demencias y otras discapacidades del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) del Inmerso. Se trata de un entorno amigable para personas con demencia, en el que se busca la seguridad de las mismas, su confort, su integración, la atención domiciliaria y las posibilidades de ayuda del cuidador, a medida que su presencia se haga más necesaria.

En este contexto pueden vivir con más libertad y confianza, favoreciendo su memoria en el día a día y reforzando su identidad personal. La vivienda consta de un recibidor, pasillo, salón, cocina, baño, comedor y dormitorio.

Por su parte, el doctor de la Fundación CITA, Pablo Martínez-Lage, ha destacado la importancia de que España esté "muy cerca" de presentar su Plan Nacional de Alzheimer, y ha destacado que el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer del Inmerso (CREA) ha creado y ha dado el pistoletazo de salida al Grupo Estatal de Demencias, el cual ha conseguido unir todos los esfuerzos de los agentes involucrados en la lucha contra el Alzheimer.