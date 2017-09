Teva vende los activos restantes de su negocio de salud de la mujer por 1.038 millones de dólares

19/09/2017 - 16:59

La farmacéutica israelí Teva ha firmado dos acuerdos con CVC Capital Partners Fund VI y Foundation Consumer Healthcare para vender los activos restantes de su negocio global especializado en salud de la mujer por un total de 1.038 millones de dólares, unos 866 millones de euros.

En concreto, el acuerdo con CVC se ha cerrado por 703 millones en efectivo y le permitirá adquirir un portfolio dentro de su negocio mundial de salud de la mujer a través de las áreas de anticoncepción, fertilidad, menopausia y osteoporosis por 703 millones en efectivo.

La cartera de productos, que se comercializa y vende fuera de Estados Unidos, incluye 'Ovaleap', 'Zoely', 'Seasonique', 'Colpotrophine', 'Actonel' y productos adicionales, cuyas ventas en 2016 ascendieron a un total de 258 millones de dólares (unos 215 millones).

Por su parte, el acuerdo definitivo con Foundation Consumer Healthcare le permite adquirir 'Plan B One-Step' y las marcas de anticoncepción de emergencia 'Take Action', 'Aftera' y 'Next Choice One Dose', por un total de 675 millones en efectivo. Las ventas netas anuales de estos productos en 2016 ascendieron a 140 millones.

Los ingresos de estas ventas se suman a los obtenidos recientemente por la venta de su dispositivo intrauterino 'Paragard' y suman un total de 2.048 millones de dólares, unos 1.709 millones de euros, que serán utilizados para progresar en el reembolso de la deuda de préstamos a plazo, ha informado Teva en un comunicado.

"Demuestra el compromiso de Teva de cumplir nuestra promesa de generar ingresos netos de al menos 2.000 millones de dólares por la venta de activos no básicos", ha destacado el director general interino de la compañía, Yitzhak Peterburg, que admite que estas ventas han superado las expectativas.

La finalización de las transacciones está sujeta a las condiciones habituales, incluyendo la autorización antimonopolio en Estados Unidos y la Unión Europea, junto con las consultas de los empleados. No obstante, Teva confía en que puedan cerrarse antes de finales de 2017.

Hasta entonces, Teva seguirá comercializando los productos en el curso normal, brindando soporte completo para administrar el negocio y satisfacer las necesidades de clientes y pacientes.

Tras la desinversión de los productos de salud de la mujer y la que planean también para sus áreas de negocio de Oncología y Dolor en Europa, Teva está reforzando su enfoque estratégico en CNS y Respiratorio como sus principales áreas terapéuticas globales dentro de Global Specialty Medicines.

En estas áreas, Teva mantiene una fuerte cartera de productos en desarrollo en todo el mundo, y seguirá invirtiendo en la creación de valor a largo plazo.