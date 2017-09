Cs pide al Gobierno que dote al Fondo de Cohesión con 100 millones de euros para garantizar un acceso igualitario al SNS

20/09/2017 - 11:33

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que dote al Fondo de Cohesión con 100 millones de euros para garantizar de un modo igualitario el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), independientemente del territorio en el que vivan.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La reclamación la ha realizado su portavoz de Sanidad en el Congreso, Francisco Igea, durante la sesión al Gobierno en el Congreso de los Diputados, aprovechando que preguntaba a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, si el Gobierno considera que se está produciendo un acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva como exige la ley.

En su respuesta la ministra ha afirmado que "la sanidad española es uno de los mayores activos de la cohesión del Estado del bienestar, que garantiza la equidad". "En el Gobierno de España trabajamos cada día para que los pacientes reciban una atención de calidad con independencia del lugar donde residan", ha añadido.

Además, ha destacado tres pilares en los que se asienta la cohesión del Sistema Nacional de Salud, que es la cartera de servicios sanitarios que es común en toda España; la coordinación de medidas a través del Consejo Interterritorial de Sanidad donde se encuentran todas las CCAA; y se contribuye optimizando los recursos económicos y asistenciales.

NO HEMOS VENIDOS A CONSTRUIR MUROS

En su intervención, Igea ha lamentado que pacientes con enfermedades raras tengan que denunciar que "el Estado no vele por el acceso igualitario a la salud y que desde la desaparición del fondo de cohesión sanitaria esta en peligro el acceso en condiciones de igualdad".

Asimismo, ha recordado que existen diferencias en el acceso de algunos servicios dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva. "Si un anciano se rompe una cadera en un CCAA de este país las posibilidades de que le operen las primera 24 o 48 horas son del 20 por ciento en unas CCAA, frente a otras que son del 60 o 70 por ciento", ha explicado.

"Esta es la realidad de la sanidad en España, un país en el cual hay muros y fronteras. Por esa realidad, vamos a dirigirnos también al partido socialista porque nosotros no queremos un país con muros, no queremos un país con gente que con barraquina roja, en vez de gorra roja, diga primero haremos Cataluña más grande y construya un muro; nosotros no vamos a estar discutiendo sobre la altura del muro, no hemos venido aquí a construir muros, hemos venido a tener una España de libres e iguales", ha concluido el diputado de la formación naranja.