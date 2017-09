La ministra de Sanidad asegura que la candidatura de Barcelona para la EMA "no" está perdida

21/09/2017 - 10:43

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado este jueves que, pese al conflicto que estos días se está viviendo en Cataluña con motivo de la convocatoria del referéndum, el próximo 1 de octubre, la candidatura de Barcelona para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) "no" está perdida.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

De hecho, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la ministra ha señalado que esta candidatura, impulsada desde el Gobierno junto con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, es una demostración de que se pueden buscar "puntos de unión" para que, tanto la comunidad autónoma como el resto de España, continúen "progresando juntos" económicamente, socialmente y culturalmente.

"Este es el gran ejemplo. Por tanto, como el 1 de octubre no va a haber referéndum, no va a haber independencia y, por tanto, Cataluña continuará siendo España, el Gobierno va a seguir defendiendo la EMA, porque es una gran oportunidad para España y no es un proyecto puntual de una semana, sino que es para quedarse perpetuamente", ha apostillado Montserrat, para recordar que tener la sede de la agencia conlleva el trabajo de 1.600 empresas nuevas.

Además, la ministra ha continuado su defensa de la candidatura de Barcelona para la EMA señalando que va permitir a España realizar una transformación tecnológica y de innovación médica, propiciando que el país pase a ser del líder del sur de Europa en Biomedicina, a líder europeo en esta materia. Por ello, ha insistido en la necesidad de "no dejar perder" esta oportunidad.

Dicho esto, Montserrat ha aseverado que no se ha encontrado a "ningún" catalán, "independentista o no", que no estuviera de acuerdo con este proyecto. "Todo el mundo estaba al lado de este gran proyecto y de esta gran oportunidad. Por eso, este es un ejemplo de que realmente tenemos oportunidad para buscar puentes de diálogo, puntos de conexión para continuar trabajando juntos y, sobre todo, para no dejar a nadie atrás y no crear diferencias de que unos son catalanes de primera y otros no", ha zanjado la ministra.

El pasado mes de agosto el Consejo Europeo aceptó oficialmente la candidatura de Barcelona para albergar la sede de la EMA, actualmente situada en Londres y que, tras el Brexit, debe ser recolocada. Entre las ciudades rivales están Ámsterdam, Milán, Viena y Bratislava. También competirá con Atenas, Bonn, Bruselas, Bucarest, Copenhage, Dublín, Helsinki, Lille, Oporto, Sofía, Estocolmo, Malta, Varsovia y Zagreb.

La ciudad condal cuenta con 31 centros de investigación biomédica, ocupa el noveno puesto de las 60 mejores ciudades para 'startups' y en los últimos cuatro años se han creado allí más de 175 nuevas compañías en el ámbito de la Biomedicina y las ciencias de la salud.