Expertos suecos crean un sistema, a partir de imágenes de 'Google Street View', para ayudar a pacientes con Alzheimer

21/09/2017 - 11:38

Investigadores del Centro de Tecnología Sanitaria de Halland (Suecia) han creado el sistema 'BikeAround', dado a conocer por Google con motivo del Día Mundial del Alzheimer, en el que, a partir de imágenes de 'Google Street View', permite a los pacientes pedalear en una bicicleta estática mientras ven proyecciones de lugares que han sido clave en su vida, recordando así momentos y sensaciones vividas.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El desarrollo del sistema, propiedad de la compañía de cuidados sanitarios Camanio Care, comenzó en el año 2010. "Estábamos realizando investigaciones sobre la demencia y nos dimos cuenta de que las personas que padecían esta enfermedad tenían un acceso diferente a la actividad física, dependiendo del municipio donde residían. Y como hacer ejercicio es altamente recomendable para las personas con esta condición, pensamos que este proyecto sería muy beneficioso para su salud mental y física. Para ello, deseamos encontrar un mecanismo para motivar a las personas de edad avanzada a realizar más ejercicio físico de forma más segura", han explicado los investigadores en el 'blog' de Google España.

Y es que, tal y como han recordado, los recuerdos más vivos se encuentran inexorablemente vinculados a lugares determinados. Una idea en la que se basa 'BikeAround' a través de la combinación de estimulación mental y física, mostrando en imágenes al paciente lugares que reconoce mientras pedalea. Una combinación que, a juicio de los científicos, genera dopamina en el cerebro y tiene una capacidad potencial para influir en la gestión de la memoria de una forma muy profunda.

Precisamente, este sistema ha sido probado por Lars Jonsson, de 75 años y con Alzheimer, y a su esposa Ingrid. "Ingrid sugirió que llevaran a Lars de paseo por la ciudad y a la iglesia donde contrajeron matrimonio. El rostro de Lars se llenó de felicidad cuando apareció la iglesia frente a él. La expresión del rostro de la esposa cuando vio que Lars aún podía recordar ese lugar fue conmovedora", han relatado los expertos.

La experiencia con Lars, y con otros muchos pacientes, demuestra que no solo es un producto para mejorar la salud, sino que también permite crear emociones y poner en contacto a las personas. De hecho, según los investigadores, los pacientes encuentran a menudo que la solución 'BikeAround' es "tan fascinante y tan reconfortante" que no quieren bajarse del sillín.

"Siempre he visto la digitalización y la tecnología como catalizadores para abrir el mundo no solo a las personas con conocimientos técnicos, sino también a los individuos de edad avanzada, que suelen ser las principales víctimas de la exclusión digital. Estamos encantados de haber encontrado un mecanismo para proporcionar felicidad a muchas personas que sufren demencia y a sus familiares, pero también estoy encantada de que esto sirva de ejemplo para mostrar que la tecnología puede aportar cosas muy positivas a las vidas de los ciudadanos. Si miramos más allá de nosotros mismos y damos rienda suelta a nuestra imaginación, no hay límites a la hora de ayudar a los demás", han zanjado.