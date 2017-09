El CIBER-BBN lidera la iniciativa europea 'Nano4p' para el desarrollo de soluciones médicas basadas en la nanomedicina

21/09/2017 - 14:11

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) está liderando la iniciativa europea 'Precision Nanomedicine for People' ('Nano4P'), cuyo objetivo es el desarrollo de soluciones médicas a medida, de alta precisión, basadas en nanotecnología y que proporcionen a los ciudadanos una medicina predictiva, preventiva, precisa y participativa (4Ps).

El proyecto está dirigido a la excelencia de la investigación y desarrollo de los diagnósticos innovadores, instrumentos médicos y de imagen; terapéutica, prótesis y otras tecnologías disruptivas y medicina regenerativa y materiales inteligentes.

El CIBER-BBN, que trabaja para la convocatoria que se abrirá a finales de este año 2017, cuenta ya con la colaboración de ocho socios europeos como la Nanotechnology Industries Association de Bélgica, el Hannover Medical School de Alemania, la University of Modena and Reggio Emilia de Italia, la University of Aveiro de Portugal, el College of Dublin de Irlanda, BionanoNet Forhungsgesellschaft mbH de Austria, la Fondazione Bruno Kessler de Italia y el Biobank Graz at the Medical University of Graz de Austria.

"Las sinergias son fundamentales, sobre todo la colaboración de la industria, agencias reguladoras del medicamento públicas y agentes expertos en el área de la nanoseguridad, así como agentes de gestión de datos y biobancos. Nos movemos en un ecosistema de innovación abierta, de obligadas alianzas que empujen al crecimiento de este incipiente consorcio para que se convierta en modelo global de transferencia de conocimiento al servicio del paciente", ha comentado el director científico del CIBER-BBN, Ramón Martínez-Máñez.