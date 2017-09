Los e-cigarrillos con nicotina llevan a cambios en la adrenalina del corazón de los no fumadores

Un nuevo estudio de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, encontró que los no fumadores sanos experimentaron mayores niveles de adrenalina en su corazón después de un cigarrillo electrónico (e-cigarrillo) con nicotina, pero no hubo mayores niveles de adrenalina cuando los sujetos del estudio usaron un e-cigarrillo libre de nicotina o vacío. A diferencia de los cigarrillos, los e-cigarrillos no tienen combustión o tabaco, sino que estos dispositivos portátiles electrónicos suministran nicotina con aromatizantes y otros productos químicos en un vapor en lugar de humo.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Aunque los cigarrillos electrónicos típicamente producen menos carcinógenos que los que se encuentran en el alquitrán del humo del cigarrillo de tabaco, también suelen administrar nicotina. Muchos creen que el alquitrán --no la nicotina-- es lo que conduce a mayor riesgo de cáncer y ataque cardiaco" explica la doctora Holly R. Middlekauff, profesora de Medicina (Cardiología) y Fisiología en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA. "Entonces, nos preguntamos, ¿son seguros los cigarrillos electrónicos?", relata.

Los investigadores habían informado anteriormente que los usuarios crónicos de e-cigarrillos tienen elevada la actividad nerviosa simpática, lo que aumenta la adrenalina dirigida al corazón y les hace más susceptibles al estrés oxidativo. Ambos son factores de riesgo de ataque al corazón. Este estudio, publicado en 'Journal of the American Heart Association', quería averiguar si la nicotina provocaba estos eventos.

VARIABILIDAD ANORMAL DE LA FRECUENCIA CARDIACA

Middlekauff y su equipo usaron una técnica llamada "variabilidad de la frecuencia cardiaca" obtenida de una grabación prolongada no invasiva del ritmo cardiaco. La variabilidad de la frecuencia cardiaca se calcula a partir del grado de variabilidad en el tiempo entre los latidos del corazón y puede ser indicativa de la cantidad de adrenalina en el corazón.

Estudios previos han utilizado una prueba de variabilidad de la frecuencia cardiaca para vincular el aumento de actividad de la adrenalina en el corazón con un incremento del riesgo cardiaco. Las personas con enfermedades cardiacas conocidas y personas sin patología del corazón conocida que tienen este patrón de altos niveles de adrenalina en el corazón presentan un mayor riesgo de muerte, según Middlekauff.

En este trabajo en el que se evaluó cómo impacta en el corazón por separado la nicotina y los componentes de no-nicotina de e-cigarrillos, los investigadores estudiaron 33 adultos sanos que no eran fumadores de cigarrillos o tabaco normal. En diferentes días, cada participante consumió un cigarrillo electrónico con nicotina, un cigarrillo electrónico sin nicotina o un dispositivo de "farsa" vacío. Los autores midieron la actividad de la adrenalina cardiaca mediante la evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca y el estrés oxidativo en las muestras de sangre gracias a la medición de la enzima paraoxonasa en plasma (PON1).

De esta forma, vieron que la exposición a e-cigarrillos con nicotina, pero no a los e-cigarrillos sin nicotina, llevó a un aumento de los niveles de adrenalina al corazón, como se indica por la variabilidad anormal de la frecuencia cardiaca. El estrés oxidativo, que eleva los riesgos de aterosclerosis y ataque cardiaco, no mostró cambios después de la exposición a cigarrillos electrónicos con y sin nicotina; aunque el número de marcadores analizados sobre el estrés oxidativo fue mínimo, por lo que hacen falta más estudios.

"Aunque es tranquilizador que los componentes no nicotínicos no tienen un efecto obvio sobre los niveles de adrenalina en el corazón, estos hallazgos desafían el concepto de que la nicotina inhalada es benigna o segura. El estudio demostró que el uso agudo de cigarrillos electrónicos con nicotina aumenta la adrenalina cardiaca y está en el mismo patrón que se vincula con aumento del riesgo cardiaco en pacientes con enfermedad cardiaca e incluso en pacientes sin enfermedad cardiaca conocida --dice Middlekauff--. Creo que ver este patrón es muy preocupante y esperamos que desaliente a los no fumadores a usar cigarrillos electrónicos".