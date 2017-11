Los hospitales del futuro deberán ser capaces de ofertar una asistencia altamente tecnológica y especializada

22/11/2017 - 14:21

Los actuales cambios demográficos y epidemiológicos hacen imprescindible una adaptación de los hospitales para dar respuesta a las nuevas necesidades asistenciales de la sociedad", ha señalado el vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Ricardo Gómez Huelgas, por tanto deberán ser capaces de ofertar una asistencia altamente tecnológica y especializada y, al mismo tiempo, asegurar una atención global e integradora en una población cada vez más envejecida y con multicomorbilidad.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Ante esta, y otras necesidades, se presenta en el marco de su Congreso Nacional, que reunirá a más de 2.000 expertos, una estrategia para mejorar la evaluación del paciente y avanzar en una medicina de alto valor. En el congreso, que comienza este miércoles y finaliza el viernes, 24 de noviembre, se presenta el libro 'Por una Medicina de Alto Valor', un extenso análisis que aporta soluciones en la búsqueda de la efectividad clínica profundizando en el papel que juegan las Unidades de Medicina Interna, resaltando el razonamiento clínico y la necesidad de obtener la mayor efectividad para la salud de las personas.

Para ello, la evaluación general e integral del paciente resulta imprescindible y la entrevista clínica constituye una herramienta clave, ya que fomenta la comunicación médico-paciente, con el fin último de lograr una decisión final compartida entre ambas partes.

"Debemos dar mayor importancia a la experiencia del paciente y llevar a cabo prácticas clínicas de valor que contribuyan a reducir los riesgos del sobrediagnóstico y el sobretratamiento, que generan riesgos para los pacientes y costes innecesarios", ha expliciado el doctor Antonio Zapatero, presidente de la SEMI.

En este sentido, la "evaluación general e integral" y los planes individualizados para cada paciente elaborados de manera conjunta deben ser el eje trazador de la continuidad asistencial y un instrumento para reducir los riesgos de las transferencias, especialmente en el abordaje de los pacientes complejos.

Por su parte, el doctor Jesús Canora, presidente Ejecutivo del Comité Organizador y Científico del Congreso, ha señalado que "el paciente debe ser el centro de la atención sanitaria y que somos los profesionales los que debemos cambiar nuestra forma clásica de actuar y satisfacer las demandas de las personas enfermas".

"En el congreso se discutirán nuevas corrientes de gestión como son la atención individualizada, hospitalización a domicilio, relación con otras especialidades, la importancia de la toma de decisiones compartidas, atención integral del paciente crónico, gestión de la fragilidad y otras relacionadas con la calidad asistencial como el 'do not do' o el 'choosing wisely'".

El XXXVIII Congreso Nacional de la SEMI abordará las novedades en torno al abordaje de enfermedades minoritarias, enfermedades congénitas, el paciente oncológico, nuevas herramientas en el tratamiento de las infecciones nosocomiales o infecciones importadas y del viajero, entre otras.

Esta cita cuenta, además, con la participación de otras especialidades con las que Medicina Interna trabaja de la mano, como son Cardiología, Cirugía Vascular, Neurología, Cirugía General, Medicina Intensiva, Radiología, Psiquiatría y Oncología, entre otras, respondiendo al día a día de los internistas, ya que comparten gran parte de su actividad con otras especialidades hospitalarias, bien actuando como interconsultores o bien compartiendo la gestión de los pacientes.