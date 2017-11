Investigadores descubren un vínculo entre la habilidad en videojuegos multijugador y la inteligencia

Investigadores de la Universidad de York, en Toronto, Ontario, Canadá, descubrieron un vínculo entre la capacidad de los jóvenes para desempeñarse bien en dos populares videojuegos y altos niveles de inteligencia. Los estudios, realizados en los laboratorios de creatividad digital (DC Labs) en York descubrieron que algunos videojuegos de estrategia de acción pueden actuar como pruebas de cociente intelectual, como se detalla en un artículo publicado este miércoles en 'Plos One'.

Los investigadores de York enfatizan que los estudios no influyen en cuestiones como si jugar a juegos de ordenador hace que los jóvenes sean más inteligentes o no; sino que simplemente establecen una correlación entre la habilidad en ciertos juegos digital de estrategia e inteligencia.

Los investigadores se centraron en 'Multiplayer Online Battle Arenas' (MOBA, por sus siglas en inglés), juegos de estrategia de acción que normalmente involucran a dos equipos opuestos de cinco personas, así como en juegos 'First Person Shooter', juegos que incluyen disparos enemigos y otros objetivos, con el jugador viendo la acción como si fuera a través de los ojos del personaje que controla. Este tipo de juegos son muy populares entre cientos de millones de jugadores en todo el mundo.

El equipo de los Departamentos de Psicología e Informática de York llevó a cabo dos estudios. El primero examinó a un grupo de sujetos con gran experiencia en el MOBA 'League of Legends', uno de los videojuegos estratégicos más populares del mundo, con millones de jugadores cada día. Los científicos observaron una correlación entre el rendimiento en el juego estratégico y el rendimiento en las pruebas de inteligencia estándar de papel y lápiz.

En el segundo estudio, los autores analizaron grandes conjuntos de datos de cuatro juegos: dos MOBA ('League of Legends' y 'Defense of the Ancients 2' (Dota 2) y dos 'First Person Shooters' ('Destiny' y 'Battlefield 3'). Encontraron que para grupos grandes que constan de miles de jugadores, el rendimiento en MOBAs y el cociente intelectual (IQ) se comportan de manera similar a medida que los jugadores envejecen; pero esto no se detectó en juegos 'First Person Shooters', donde el rendimiento disminuyó después de la adolescencia.

CORRELACIÓN CON LA INTELIGENCIA SIMILAR A LA DEL AJEDREZ

Los investigadores dicen que la correlación entre la habilidad en los videojuegos de estrategia de acción como 'League of Legends' y 'Defense of the Ancients 2' (Dota 2) y un alto coeficiente de inteligencia es similar a la correlación observada en otros juegos de estrategia más tradicionales como el ajedrez.

El autor Alex Wade, del Departamento de Psicología y los Laboratorios de Creatividad Digital de la Universidad de York, afirma: "Juegos como 'League of Legends' y 'DOTA 2' son complejos, socialmente interactivos e intelectualmente exigentes. Nuestra investigación sugiere que el desempeño en estos juegos puede ser una medida de inteligencia".

"La investigación en el pasado ha señalado el hecho de que las personas que son buenos en los juegos de estrategia como el ajedrez tienden a registrar una puntuación alta en las pruebas de coeficiente de inteligencia. Nuestra investigación se ha extendido a los juegos que millones de personas en todo el planeta juegan todos los días", explica.

El descubrimiento de esta correlación entre habilidad e inteligencia abre una enorme fuente de datos nueva. Por ejemplo, como pruebas de "proxy" de IQ, los juegos podrían ser útiles a nivel de población global en campos como "epidemiología cognitiva" --investigación que examina las asociaciones entre inteligencia y salud a través del tiempo-- y como una forma de monitorear la salud cognitiva en las poblaciones.