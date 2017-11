El programa de eHealth sobre la hormona de crecimiento galardonado con el premio Excelencia en Innovación

23/11/2017 - 13:32

Los premios de Excelencia en el Mercado Farmacéutico, entregados por la revista Pharmaceutical Market Europe, han reconocido al programa de eHealth de la hormona de crecimiento de la compañía de ciencia y tecnología Merck como el ganador en la categoría de Excelencia en Innovación.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"El proyecto de Merck es realmente innovador. La plataforma Easypod representa un fantástico ejemplo de triaje entre paciente, cuidador y profesional sanitario, sobre todo en lo que se refiere a la gran forma en la que logra el compromiso en pacientes de corta edad", ha señalado el jurado de los premios.

El premio, entregado en una ceremonia celebrada en Londres, reconoce las iniciativas de innovación tecnológica que han contribuido a la mejora de los resultados de salud y del cuidado del paciente a través de un abordaje diferencial.

RECONOCER Y ALENTAR LA EXCELENCIA, OBJTEIVO PRINCIPAL

Asimismo, el programa de eHealth de la hormona de crecimiento de Merck se impuso en la final a otros dos proyectos: 'Bayer iMCM Lighthouse Project', para hipogonadismo, de Bayer, y 'Make The Connection-Helping Paediatricians Join the Dots to Recognise MPS I', para mucopolisacaridosis tipo I, de Sanofi Genzyme.

El programa se diseñó con el objetivo de reconocer y alentar la excelencia, las mejores prácticas y la innovación en mercados locales, europeos y mundiales.

Reflejando, además, el dinamismo del entorno de la salud, así como el desarrollo de nuevas vías inteligentes para mejorar la asistencia y los resultados de salud, reconoce las prácticas centradas en el paciente que garantizan los tratamientos y aportan resultados relevantes.

COMPLEMENTOS AL ECOSISTEMA

Dentro del ecosistema eHealth de Merck destaca el sistema de seguimiento del tratamiento con hormona de crecimiento Saizen Easypod System. Este es el único dispositivo de inyección electrónico y totalmente automatizado para la administración de hormona de crecimiento que proporciona registro electrónico de la historia de dosis, facilitando la adherencia del paciente a largo plazo a la terapia.

A este dispositivo hay que añadirle Easypod connect, una web de gestión del tratamiento que ayuda al profesional sanitario a estar informado en tiempo real de la adherencia de sus pacientes.

La web permite enviar recordatorios de tratamiento de forma automática vía correo electrónico o SMS a los pacientes, para poder corregir casos de baja adherencia.

Asimismo, se le puede añadir Saizoom, un juego de smartphone que enseña a los pacientes con trastornos del crecimiento acerca de su enfermedad y el tratamiento, así como la app Growlink, que facilita la monitorización de los datos por parte de los padres.