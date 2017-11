Reforzar los talentos, aceptarles como son y enseñarles para expresar sus emociones, claves para educar a los hijos

23/11/2017 - 18:23

Reforzar los talentos, en lugar de corregirles las debilidades; aceptarles como son; permitirles ser ellos mismos; y enseñarles para expresar sus emociones, son algunas de las claves aportadas por la pediatra Lucía Galán Bertrand, para educar a los hijos.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Tu hijo no nació para cumplir tus sueños y ser tu 'mini yo', sino para ser un 'mini él' y llegar a convertirse en un 'gran él'. Acéptale como es y acéptate", ha detallado la experta durante uno de los 'EDUtalks' que organiza el Colegio CEU San Pablo Monteprincipe.

Asimismo, ha desgranado el funcionamiento del cerebro infantil, destacando que las rabietas son intrínsecas al desarrollo normal de un niño entre los 2 y los 4 años y forman parte del desarrollo de su carácter y personalidad.

"No queremos niños sumisos. Los niños con carácter y personalidad fuerte lo pueden tener más fácil en la vida, aunque educarlos sea difícil. Para lograrlo con éxito, los padres necesitan una hoja de ruta escrita desde la tranquilidad y el equilibrio. Si queremos que nuestros hijos sean autónomos, respetuosos, seguros, decididos y empáticos, debemos marcarles el camino, advirtiéndoles de los peligros y siempre prestando atención a su desarrollo. Hay que estar ahí incondicionalmente", ha aseverado.

Para esa hoja de ruta se precisa poner límites, ya que sin ellos los menores se convierten en "tiranos y autoritarios". Y es que, tal y como ha argumentado, cada conflicto es una oportunidad de aprendizaje, dado que se aprende de los éxitos y de los errores, por lo que ha avisado de que los niños interpretan el estado de ánimo de los padres desde los 3 meses de vida.

"No juzgues al niño, sino su comportamiento. No le digas eres un desastre, dile la habitación está desordenada; no le digas eres un inútil, porque eso influirá en su autoestima. Lo mejor es expresar cómo te siente cuando ves su habitación destartalada, preguntarle qué ha pasado y utilizar la ironía, un recurso maravilloso que los propios niños aprenderán a utilizar con los demás para resolver sus propios conflictos", ha enfatizado.

NO COMPARAR AL MENOR CON OTROS

Junto a ello, la pediatra ha recomendado no comparar al niño con otros porque eso le hace sentir inferior y convertir la necesidad del adulto en la necesidad del menor. "En lugar de chantajearlo, dile: si no dejas de molestar a los otros en la piscina, nos tendremos que ir", ha aconsejado, para subrayar la importancia de forzar la personalidad de los niños expresándoles la confianza hacia ellos.

"No te desanimes, la crianza es una experiencia de ensayo-error. Sentirás que no llegas, nadie dijo que esto fuera fácil. Cada niño es diferente, es preciso identificar sus necesidades emocionales (qué es lo importante para él), para así llenar mejor su mochilita de recuerdos infantiles. Pregunta, siente, comparte", ha recalcado.

Con referencia a las decisiones de la pareja en cuestiones como los años de lactancia, la elección del colegio o de las clases extraescolares, la experta destacó que aquellas deben primar sobre las decisiones del entorno. "No todo es opinable, nadie debe cuestionar (ni familia, ni amigos, ni los papás de otros niños del colegio) las decisiones que se tomen en el hogar. Si esas decisiones nos hacen felices, adelante". Y en referencia a otros padres, no juzgues y no serás juzgado. No hagas sentir culpable a los demás, el juicio es el mayor impedimento de la escucha. Debemos escucharnos más y juzgarnos menos", ha argumentado.

En relación con el día a día, Galán Bertrand ha abogado por practicar una escucha activa, sobre todo en momentos críticos del día, y por organizar los desayunos con tiempo suficiente y no estresar a los niños al salir de casa ni de camino al colegio. Igualmente, ha recordado que los pequeños necesitan un rato de serenidad antes de dormir, por lo que ha recomendado leerles un cuento, escuchar música, darles un masaje en los pies o compartir historias con ellos.