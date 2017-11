Las bacterias asociadas al tumor viajan a lugares metastásicos

24/11/2017 - 8:14

Las mismas bacterias presentes en tumores primarios de pacientes con cáncer colorrectal también están presentes en metástasis hepáticas, según halla un nuevo estudio cuyos resultados se publican en 'Science'. Además, se descubrió que la presencia de la bacteria se correlaciona con el crecimiento tumoral.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Estudios previos han encontrado una abundancia de 'Fusobacterium nucleatum' en cánceres de colon humano. Para explorar si el cáncer de colon que se ha diseminado a otras partes del cuerpo también alberga la bacteria, Susan Bullman y sus colegas del Instituto de Cáncer Dana-Farber, en Estados Unidos, analizaron muestras de tumores primarios y metástasis hepáticas correspondientes en pacientes con cáncer de colon.

No solo confirmaron la presencia de 'Fusobacterium' en las metástasis, sino que encontraron que las cepas eran muy similares a las encontradas en los tumores primarios del mismo individuo. En particular, los pacientes que no tenían 'Fusobacterium' dentro de sus tumores primarios también carecían de la bacteria en sus metástasis.

Cuando los investigadores trasplantaron tumores positivos en 'Fusobacterium' en ratones, los tumores se afianzaron, mientras que los tumores que carecían de la bacteria no lo hicieron. Por último, el tratamiento con antibióticos en ratones con tumores con bacterias 'Fusobacterium' redujo la cantidad de 'Fusobacterium' en los tumores y ralentizó el crecimiento tumoral. En base a estos resultados, los autores especulan que 'Fusobacterium' viaja con células tumorales metastásicas a órganos distantes, lo que tal vez ayuda a su colonización en estos sitios.