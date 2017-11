IMO, primer centro oftalmológico en España en probar las nuevas gafas electrónicas para baja visión

28/11/2017 - 13:55

El Área de Baja Visión del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) ha sido el primer centro oftalmológico en España en probar las nuevas gafas electrónicas 'eSight' para pacientes con baja visión.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El dispositivo incorpora una cámara HD de alta velocidad que captura las imágenes a tiempo real y, mediante un algoritmo específico, se mejora la calidad del vídeo y se proyecta "con un mínimo desfase" frente a los ojos del usuario a través de dos pantallas OLED.

"El sistema permite ajustar automáticamente el enfoque para pasar con rapidez de la visión cercana necesaria para leer un libro a la visión lejana que se utiliza en el cine o el teatro", ha explicado la especialista Carol Camino, que el pasado viernes participó en un 'workshop' realizado en el Instituto para conocer en profundidad su funcionamiento.

Además de la multidistancia, prosigue, una "gran ventaja" de 'eSight' es que el propio usuario puede modificar con un procesador de control remoto aspectos como el color, contraste, brillo o aumento de las imágenes, a fin de optimizar al máximo su rendimiento visual.

"El objetivo final es facilitarle sus actividades cotidianas, académicas o laborales y, por ello, el equipo está diseñado para que siga teniendo ambas manos libres y una buena movilidad", ha detallado la experta.

De este modo, 'eSight' se dirige a personas activas que quieran llevar a cabo múltiples tareas, sustituyendo el uso de diferentes ayudas, como telescopios, lupas o telelupas por unas únicas gafas electrónicas. "Me he dado cuenta de que puedo llegar a distinguir letras muy pequeñas que, de otra manera, me resultaba imposible. Esto me ha motivado a practicar con las gafas electrónicas para descubrir dónde está mi potencial de visión", ha asegurado un paciente con enfermedad de Stargardt, una distrofia hereditaria de la retina.