Tabernero reconoce que hay que seguir trabajando para que la medicina personalizada sea una "realidad más tangible"

28/11/2017 - 14:52

El presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Josep Tabernero, ha reconocido que hay que seguir trabajando día a día para que la medicina personalidad sea una realidad "más tangible" en la práctica clínica diaria.

Tabernero se ha pronunciado así durante su conferencia 'El gran reto de la innovación y su financiación en los próximos años', celebrada durante la jornada 'Hacia un sistema sanitario basado en la creación de valor. Retos en la financiación para la incorporación de fármacos innovadores', organizada por la Fundación Instituto Roche.

Allí, y tras asegurar que los oncólogos médicos ya están "bastante familiarizados" con la medicina personalizada, Tabernero ha admitido que hablar de financiación siempre resulta complejo para los clínicos, aunque ha destacado que el acceso a los nuevos fármacos en función del valor añadido que ofrecen es una de las grandes preocupaciones actuales de ESMO.

"No obstante, se debe seguir financiando la investigación y buscando fórmulas que faciliten la financiación de la innovación. Esto permite que podamos hablar de una medicina eficiente, equitativa, de nivel y de calidad, al tiempo que trabajamos por mantener la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", ha señalado.

Del mismo modo, otros expertos han insistido en la necesidad de asegurar la financiación necesaria para evitar que la innovación se perciba como una amenaza para la sostenibilidad del sistema sanitario.

"El modelo de facturación existente no está preparado para la asignación de diferentes precios según la indicación de los fármacos y ha añadido nuestro modelo de financiación no permite grandes avances en este campo, pero las mejoras tecnológicas y la generalización de registros electrónicos de prescripción hospitalaria y condiciones de facturación debería permitir en un futuro no muy lejano avanzar en la elección de un comparador clínico potencial que se convierta en referente económico", ha apostillado el secretario general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Pedro Gómez Pajuelo.

BAJADAS DE PRECIOS, PRINCIPAL INSTRUMENTO EN EL MODELO DE FINANCIACIÓN

Hasta ahora, las bajadas de precios han sido el principal instrumento en el modelo de financiación y reembolso, si bien la complejidad del momento actual hace pensar que a medio plazo "no será viable" un único modelo de financiación válido para todas las situaciones. "Avanzar en la capacidad técnica debería permitirnos a medio y largo plazo la implantación de un mecanismo de fijación de precios basado en el valor explícito y predecible y que facilite decisiones transparentes y justificadas", ha indicado Gómez Pajuelo.

En este sentido, el vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, Federico Plaza, ha subrayado la importancia de adaptarse al contexto y entender los cambios como nuevas oportunidades. "Hoy en día, la idea más aceptada es que cada indicación tenga un precio en función de su utilidad terapéutica y, en los casos en los que un medicamento sea más disruptivo en términos de beneficio para el paciente, el precio será más elevado. Pero habrá otras indicaciones en las que la aportación de dicho fármaco pueda ser menor y en consecuencia el precio también debería ser menor. Por tanto, tendrá sentido que en el futuro se pueda fijar un precio diferente en función de la indicación o de cómo se utilicen los medicamentos y los beneficios que aporten", ha enfatizado.

Por todo ello, durante la jornada ha quedado constancia no solo de la necesidad de contar con nuevos modelos de financiación, sino también de la importancia de incorporar iniciativas acordes con el nuevo modelo de desarrollo clínico y los aspectos positivos que tiene trabajar de forma anticipada para agilizar el acceso de los pacientes a la innovación tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas.

Del mismo modo, el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, ha estimado que las innovaciones se introducen en España a un ritmo similar al de otros países europeos, al tiempo que ha reclamado la necesidad de incorporar la evaluación de la eficiencia en financiación y precios de forma bien reglada y organizada sistemáticamente, así como mayor transparencia.

"Este tipo de encuentros tratan de arrojar luz sobre la necesidad de trabajar de forma anticipada para garantizar el acceso de los pacientes a los fármacos innovadores. Y todo ello, de una manera sostenible y sin diferencias territoriales en todo el Sistema Nacional de Salud", ha zanjado la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martin de Dios.