La Real Fundación Victoria Eugenia premia la investigación española en coagulopatías congénitas

28/11/2017 - 17:08

La Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE) ha entregado los Premios Internacionales de Investigación sobre coagulopatías congénitas 'Duquesa de Soria' en un acto institucional presidido por la Infanta Margarita de Borbón y Borbón.

En concreto, el premio al 'Mejor estudio de investigación', categoría que tiene como fin premiar trabajos originales e inéditos realizados en España o en el extranjero, dotado de 9.000 euros, ha sido otorgado al doctor Javier Batlle Fonrodona, por su trabajo 'Diagnosis and management of von Willebrand disease in Spain'.

Este estudio representa el primer estudio multicéntrico español de una de las mayores cohortes de pacientes con enfermedad de von Willebrand a nivel internacional (Proyecto PCM-EVW-ES) realizado de forma centralizada, incluyendo el estudio genético del factor von Willebrand mediante secuenciación masiva de última generación.

"La convocatoria de estos premios constituye una iniciativa acertada ya que fomenta el conocimiento y la investigación en este campo y atrae a las nuevas generaciones de profesionales", ha dicho el investigador.

Asimismo, el 'Premio Internacional de Investigación sobre Coagulopatías Congénitas' al 'Mejor proyecto de medicina básica', dirigido a profesionales sanitarios que desarrollen una labor de investigación en medicina básica, medicina clínica y proyectos de investigación multidisciplinar, dotado de una cuantía de 2.500 euros, ha sido entregado a la doctora Silvia Santa Catalina Agreda por su trabajo 'Patología Molecular en Hemofilia y deficiencia en Factor X en Aragón'.

La idea de este proyecto surgió gracias a los doctores Félix Lucía y Arias, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las familias con hemofilia y déficit X de Aragón y ampliar el conocimiento sobre estas patologías a nivel molecular para que pueda ser de utilidad en el ámbito clínico.

"Estos galardones no sólo pretenden destacar la excelencia de la labor científica de los investigadores galardonados, sino también el de la propia RFVE, enfatizando que el propósito de la misma es mantener una obra que, desde la sociedad civil, pacientes, familiares y profesionales sanitarios permita estar en primera línea de los avances sociales y científicos, para mejorar la calidad de vida de este colectivo", ha dicho el presidente de la RFVE, Manuel Moreno.

Asimismo, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Borja Fanjul Fernández-Pita, ha querido poner en valor la labor de los investigadores ya que de alguna forma estos proyectos no sólo buscan retrasar, sino que también previenen posibles discapacidades derivadas de diferentes patologías.