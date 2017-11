Bristol-Myers Squibb, ALCER y SOGUG lanzan la campaña 'Más tiempo por el cáncer renal'

29/11/2017 - 14:58

Bristol-Myers Squibb (BMS), con la colaboración de Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), lanza la campaña de concienciación 'Más tiempo por el cáncer renal', para recordar que el tiempo es un elemento clave a la hora de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer renal.

De esta manera, BMS ha invitado a la sociedad a informarse sobre este tumor para prevenir esta enfermedad, conocer los factores de riesgo y, sobre todo, para apoyar a los que luchan contra el cáncer renal. Además, ha puesto en marcha acciones informativas en medios de transporte en el territorio español, incluyendo un 'stand' informativo en las estaciones de Madrid, Barcelona y Sevilla y centros comerciales, hasta el 4 de diciembre.

"Estas campañas de concienciación son relevantes porque muestran los factores de riesgo y hablan de una enfermedad en la que casi no hay información. Sin embargo, para nuestra asociación, donde realmente reside la importancia de este tipo de campañas, es que pueden ayudar a las personas que son población de riesgo, a que se conciencien y puedan ser diagnosticadas a tiempo. Habitualmente estas iniciativas sacan a la luz casos que de otra manera serían difíciles de difundir. Con lo cual, el impacto para el paciente que lo sufre o que va a sufrir en el futuro, es bastante positivo", ha comentado el director general de la Federación Nacional ALCER, Juan Carlos Julián Mauro.

CHEQUEOS ANUALES PARA DETECTARLO A TIEMPO

Y es que, factores como el tabaco, la obesidad, el género, la exposición al cadmio y al amianto, el consumo crónico de ciertos medicamentos o tener ciertas afecciones genéticas pueden aumentar la predisposición a padecer esta enfermedad.

En este sentido, la médico adjunto del Servicio de Oncología del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), Cristina Suárez, ha informado de que la población que tiene mayor riesgo de padecer este tipo de cáncer son las personas que rondan los 60 años, aunque eso no quiere decir que gente joven o mucho mayor no pueda padecerlo, por lo que ha recomendado realizarse un chequeo, al menos, una vez al año.

"El cáncer renal, es más frecuente en hombres que en mujeres y, que fuman o han sido fumadores. No es el cáncer en el que el tabaco tenga la máxima relevancia, pero sí sería una población de mayor riesgo: los fumadores y las personas con obesidad. Además, existen otros factores de riesgo que parecen estar implicados pero que no hemos conseguido demostrarlos cien por cien, como la hipertensión, especialmente mal controlada, aunque no se sabe muy bien si la causa es la hipertensión o los fármacos que se toman para dicha alteración. Del mismo modo, hay otros factores como la diabetes y ciertos analgésicos que parece que pudieran tener un papel influyente, pero no están demostrados totalmente", ha dicho.

Excepto en los casos hereditarios, que suponen una minoría de los cánceres de riñón, se desconocen las causas últimas que originan este tumor, lo cual impide la implementación de medidas preventivas, más allá de la abstención del tabaco y llevar una dieta equilibrada.

Ahora bien, los síntomas, dependen del momento del diagnóstico, puesto que en etapas iniciales, por lo general, no causa ningún signo o síntoma, pero los tumores de mayor tamaño sí pueden presentarlos. Algunos de los síntomas más frecuentes son: sangre en la orina, dolor en la parte baja de la espalda sin haber sufrido ninguna lesión, cansancio, fiebre sin tener alguna infección y de manera prolongada, entre otros.

"Cuando está localizado, lo clásico, es lo que llamamos hematuria, es decir, el sangrado con la orina, dolor a nivel de la zona del riñón e incluso, en casos en que es muy grande, una masa en esta zona del abdomen. Casi nunca se dan estas situaciones, muchas veces es un hallazgo casual. Cada vez estamos aumentando más el diagnóstico de cáncer renal porque se hace una prueba por otro motivo y en un TAC, por ejemplo, por el motivo que sea, se ve una masa en el riñón, lo que llamamos un incidentaloma, y está aumentando mucho en este sentido el diagnóstico de estadios muy precoces gracias a las nuevas técnicas de imagen y a la mayor demanda de técnicas de imagen por otros motivos", ha apostillado la doctora.

Mientras que, prosigue, cuando se diagnostica en fase avanzada o metastásica los síntomas pueden ser absolutamente cualquiera en función de en qué lugar esté la metástasis". Estas dolencias pueden ser causadas por el cáncer renal u otro tipo de tumor por lo que es recomendable acudir al médico cuanto antes para averiguar su origen.

Finalmente, la doctora ha explicado que el futuro inmediato en el abordaje del cáncer renal es mejorar los fármacos y conseguir que los pacientes vivan más, si bien ha aseverado que el futuro ideal sería conseguir en este tipo de pacientes la curación y que aquellos que se diagnostican con una enfermedad localizada no recaigan al cabo del tiempo.

"El cáncer renal en un tercio de los casos se diagnostica ya de manera diseminada, con metástasis, pero de los otros que se diagnostican de forma localizada, un tercio por lo menos e incluso más, acabarán teniendo metástasis en el futuro", ha zanjado.