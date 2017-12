Científicos se conjuran para acelerar investigaciones y erradicar la malaria

Barcelona, 30 nov (EFE).- La Alianza Científica para la Erradicación de la Malaria (MESA), con sede en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ha impulsado una nueva agenda de investigaciones para erradicar la malaria, tras identificar que 21 países tienen capacidad para eliminar la transmisión local en 2020.

Más de 180 científicos, líderes de programas de malaria y formuladores de políticas de todo el mundo, han participado en un proceso de consulta para actualizar la agenda de investigación para eliminar y erradicar la malaria, publicada por primera vez en 2011.

El resultado es una serie de siete artículos publicados hoy como colección especial en la revista PLOS Medicine bajo el nombre de 'malERA Refresh', que tiene como objetivo definir una agenda de investigación y desarrollo para acelerar el progreso hacia la eliminación de la malaria y su erradicación a nivel global.

Según la directora de MESA y de la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria de ISGlobal, Regina Rabinovich, "un mundo sin malaria supondría enormes beneficios en salud, equidad y economía".

La OMS ha fijado objetivos ambiciosos para reducir la carga de la enfermedad y ha identificado a 21 países con capacidad para eliminar la transmisión local en 2020.

"Pero el camino para lograr un mundo sin malaria no es fácil y exige gran capacidad de innovación y por eso 'malERA Refresh' define una agenda para afrontarlo, lograr los objetivos y, a largo plazo, erradicar la enfermedad del planeta", ha dicho Rabinovich.

"Transformar la mentalidad para pasar de la implementación a la solución de problemas es una tarea esencial para la próxima generación de científicos", ha añadido.

En los artículos, los científicos destacan que desde 2011 ha habido un gran progreso en I+D, incluido el apoyo para probar a gran escala la primera vacuna, el desarrollo de insecticidas no-piretroides, nuevas tecnologías genéticas e identificar marcadores de parásitos resistentes a fármacos.

Con respecto a la malaria por Plasmodium vivax, el parásito más común fuera de África, se conoce más sobre su biología y epidemiología, pero aún hay pocas herramientas para afrontarla.

Un ejemplo es el aparente aumento en el número de infecciones por P. knowlesi en el sudeste asiático, así como cambios en los hábitos de alimentación y reposo de los mosquitos.

Según los científicos, la solución a estos problemas requiere nuevos fármacos, nuevas tecnologías de edición genética y estrategias integradas y adaptadas al contexto local y a variaciones en la dinámica de transmisión de la enfermedad.

El proceso de puesta en común de los trabajos de los más de 180 científicos fue supervisado por un grupo coordinador compuesto de Regina Rabinovich (ISGlobal y Harvard TH Chan School of Public Health), Pedro Alonso (Programa Mundial de Malaria, OMS), Marcel Tanner (Swiss Tropical and Public Health Institute) y Dyann Wirth (Harvard TH Chan School of Public Health).

Rabinovich ha advertido de que para perseguir las oportunidades propuestas en la agenda se necesita un panorama diverso de donantes y "un continuo seguimiento de la investigación, su impacto y la aparición de nuevos retos".

La colección 'malERA Refresh' es un complemento a la "Estrategia Técnica Global contra la Malaria" (GTS) de la OMS y a la "Acción e Inversión para Combatir la Malaria" (AIM) de Roll Back Malaria.

Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, ha subrayado la importancia de una agenda actualizada como guía esencial para el Observatorio Global de I+D en Salud y ha dicho que "una investigación sólida es clave para que la OMS pueda definir políticas y directrices basadas en evidencia".