Describen el mecanismo de comunicación intercelular implicado en el posicionamiento de las células

1/12/2017 - 17:08

Investigadores del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]), liderados por el doctor Samuel Ojosnegros, y con la colaboración de los grupos de Elena Martínez (IBEC) y Melike Lakadamyali (ICFO), han conseguido describir el mecanismo de comunicación intercelular implicado en el posicionamiento de las células.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Queríamos entender este sistema de comunicación, que es muy sofisticado, al máximo detalle posible. Aunque ya conocíamos los agentes implicados, hasta ahora no teníamos las herramientas para descifrar el lenguaje, es decir, su mecanismo de funcionamiento", ha explicado Ojosnegros.

Para estudiar los mensajes que se envían las células, en un esfuerzo conjunto entre institutos de Barcelona y de California, los autores, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ('PNAS'), han desarrollado una nueva técnica de microscopia que permite observar las señales de comunicación en células vivas.

Se trata de una herramienta capaz de resolver a nivel subpíxel la agregación de proteínas, que se representa con una escala de colores y que permite registrar secuencias a tiempo real de cómo una célula responde a un determinado estímulo a gran resolución.

Este sistema de comunicación lo utilizan las células como una especie de GPS interno para llegar a su destino en los órganos durante el desarrollo embrionario, la regeneración de células madre y durante las metástasis de tumores invasivos.

"Una vez descrito este mecanismo, hemos dado el primer paso de cara a ser capaces de manipularlo para redirigir las células madre de forma mucho más eficiente, ya que se trata del sistema que ellas utilizan de manera natural", ha destacado el investigador.

La comunicación entre células es un proceso muy preciso basado en la existencia de proteínas receptoras de membrana que son capaces de captar señales externas del entorno y traducirlas a nivel interno. En el estudio, el equipo del CMR[B] se ha centrado en los receptores de membrana Eph y su ligando efrina.

"Gracias a nuestras técnicas de microscopia, hemos observado que el receptor Eph, en presencia de efrina, empieza a agregarse formando grandes estructuras. Esta agregación no es homogénea, sino que sigue dos patrones diferenciados, que hemos denominado polimerización (unión de monómeros) y condensación (unión de oligómeros). El balance entre estos dos procesos regula el rango dinámico de respuesta, ya que si bien la polimerización implica la activación de los monómeros, en la condensación el agregado es absorbido por la célula cortando la señal", ha zanjado Ojosnegros.